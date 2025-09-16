إصابة شخص إثر حادث انقلاب سيارة في ترعة بالبحيرة

أصيب شخص بجروح إثر حادث تصادم بين سيارتين بطريق أبوالمطامير - دمنهور، ما أدي إلي انقلاب إحدى السيارتين بترعة علي جانب الطريق داخل نطاق محافظة البحيرة.

حادث تصادم أمام قرية كفر الواق

تم إبلاغ إدارة الطوارئ بمديرية الصحة بالبحيرة، بوقوع الحادث، أمام قرية كفر الواق التابعة لمركز حوش عيسى، وتم الدفع بسيارة إسعاف إلى مكان الحادث وتبين إصابة محمد عباس حسين ناصر،42 عاما، مقيم مركز بسيون بمحافظة الغربية، باشتباه كسر بالساق اليمنى، وتم نقله إلى مستشفى حوش عيسى المركزي لتلقي العلاج اللازم.

تصادم سيارة نقل بأخرى ربع نقل

كما انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بـ لودرين من الوحدة المحلية لمركز حوش عيسى لرفع أثار الحادث.وتحرر محضر بالواقعة وجار العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

