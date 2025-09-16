الثلاثاء 16 سبتمبر 2025
رياضة

وعد من جون إدوارد للاعبي الزمالك

جون إدوارد
جون إدوارد

صرح مصدر بنادي الزمالك أن لاعبي الفريق تلقوا وعدًا من جون إدوارد المدير الرياضي للنادي بصرف المستحقات المالية المتأخرة خلال الأسبوع المقبل على أقصى تقدير، مؤكدًا أن مكافأة الفوز على المصري ستصرف خلال الساعات المقبلة.

وأوضح المصدر أن هذا التحرك يأتي في إطار حرص الإدارة على دعم اللاعبين نفسيًا ومعنويًا قبل مواجهة الإسماعيلي، ولضمان استمرار حالة التركيز داخل صفوف الفريق.

على جانب آخر، كشف مصدر داخل نادي الزمالك، أن يانيك فيريرا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، عقد جلسة مع لاعبي الفريق قبل انطلاق مران اليوم، وذلك لشرح البرنامج التدريبي وخطة الاستعداد لمواجهة الإسماعيلي المقرر لها يوم الخميس المقبل، ضمن الجولة السابعة لمسابقة الدوري الممتاز.

حيث شدد المدير الفني على أهمية التركيز وتطبيق التعليمات الفنية لتحقيق الفوز ومواصلة النتائج الإيجابية.

وكشف مصدر داخل نادي الزمالك، أن الجهاز الفني قرر خضوع لاعبي الفريق الأول لقياسات بدنية  الثلاثاء، قبل انطلاق المران على ملعب النادي.

وتهدف هذه القياسات إلى متابعة الحالة البدنية لجميع اللاعبين ومعرفة مدى جاهزيتهم الفنية والبدنية استعدادًا لمواجهة الإسماعيلي يوم الخميس المقبل، ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

