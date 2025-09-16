إحالة أوراق عامل تعدى على نجلة شقيقه القاصر بالقليوبية للمفتي

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة الدائرة الثالثة، بإحالة أوراق عامل في الخمسينيات من عمره لفضيلة مفتي الجمهورية، لإبداء الرأى الشرعي في إعدامه، لاتهامه بالاعتداء علي نجلة شقيقه القاصر، تحت تهديد السلاح الأبيض.

إحالة أوراق عامل لاتهامه هتك عرض نجلة شقيقه "طفلة" بالقليوبية

صدر الحكم برئاسة المستشار أمير فايز حنا، وعضوية المستشارين تامر رضا البرديسى، ومحمد سيد عبد العال وأحمد رأفت الملكى وأمين أحمد عبد الحافظ، وأمانة سر أحمد أبو اليزيد عياش.

الإحالة إلي المحاكمة الجنائية بالقليوبية

كانت أحالت النيابة العامة بالقليوبية المتهم"عرفات س ع ف"- السن: - ٥١ سنة - عامل - مقيم عرب أبو الغيط - القناطر الخيرية - القليوبية، في الجناية رقم ٧٥٦٦ لسنة ٢٠٢٥ القناطر الخيرية المقيدة برقم ١٥٦٨ لسنة ٢٠٢٥ كلى جنوب بنها، لأنه في غضون شهر يناير لعام ٢٠٢٥ بدائرة القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية حال كونه من المتولين تربيتها، أقدم علي الاعتداء علي الطفلة "ملك م س ع" والتي لم تبلغ ثمانية عشر سنة ميلادية، بأن باغتها واشهر في وجهها سلاح أبيض "سكين" للحول دون الإستغاثة.

