الثلاثاء 16 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

إحالة أوراق عامل تعدى على نجلة شقيقه القاصر بالقليوبية للمفتي

جنايات شبرا الخيمة،
جنايات شبرا الخيمة، فيتو

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة الدائرة الثالثة، بإحالة أوراق عامل في الخمسينيات من عمره لفضيلة مفتي الجمهورية، لإبداء الرأى الشرعي في إعدامه، لاتهامه بالاعتداء علي نجلة شقيقه القاصر، تحت تهديد السلاح الأبيض.

ضبط المتهم بقتل زوجته بسبب مصروف البيت في القليوبية

محافظ القليوبية يفتتح منشآت صحية جديدة لدعم خدمات التأمين الصحي

إحالة أوراق عامل لاتهامه هتك عرض نجلة شقيقه "طفلة" بالقليوبية 

صدر الحكم برئاسة المستشار أمير فايز حنا، وعضوية المستشارين تامر رضا البرديسى، ومحمد سيد عبد العال وأحمد رأفت الملكى وأمين أحمد عبد الحافظ، وأمانة سر أحمد أبو اليزيد عياش.

الإحالة إلي المحاكمة الجنائية  بالقليوبية 

كانت أحالت النيابة العامة  بالقليوبية المتهم"عرفات س ع ف"- السن: - ٥١ سنة - عامل - مقيم عرب أبو الغيط - القناطر الخيرية - القليوبية، في الجناية رقم ٧٥٦٦ لسنة ٢٠٢٥ القناطر الخيرية المقيدة برقم ١٥٦٨ لسنة ٢٠٢٥ كلى جنوب بنها، لأنه في غضون شهر يناير لعام ٢٠٢٥ بدائرة القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية حال كونه من المتولين تربيتها، أقدم علي الاعتداء علي الطفلة "ملك م س ع" والتي لم تبلغ ثمانية عشر سنة ميلادية، بأن باغتها واشهر في وجهها سلاح أبيض "سكين" للحول دون الإستغاثة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية القناطر الخيرية محكمة جنايات شبرا الخيمة محافظة القليوبية محكمة جنايات شبرا محافظ القليوبية

مواد متعلقة

ضبط المتهم بقتل زوجته بسبب مصروف البيت في القليوبية

رئيس منطقة القليوبية الأزهرية يبحث استعدادات العام الدراسي الجديد

محافظ القليوبية: إنشاء حرم آمن لأي مدرسة ليس بها فناء

محافظ القليوبية يقود حملة مكبرة لاستكمال أعمال إزالة مبانٍ مخالفة بمركز الخانكة

الأكثر قراءة

بسبب فيروس إمام عاشور، تحاليل طبية شاملة للاعبي الأهلي

وزير التعليم: 5 آلاف جنيه لكل مدير مدرسة شهريا لتوفير عمال و1000 حافز للمعلمين

أول رد فعل إسرائيلي على قمة الدوحة، جيش الاحتلال يعلن ضرب دولة عربية خلال ساعات

إجبار إثيوبيا على تصريف المياه من سد النهضة، وخبراء يكشفون زيادة التدفقات في النيل

هنخسر كتير، توفيق عكاشة يطالب بتعديل السياسة الخارجية المصرية ويوجه رسالة للمسؤولين في قطر

مفاجأة بشأن الأسورة الملكية المختفية من المتحف المصري بالتحرير

سرقة فيلا مخرج شهير في أكتوبر والأمن يكثف جهوده لضبط المتهم

وزير التعليم يكشف حقيقة تأجيل العام الدراسي الجديد

خدمات

المزيد

أسعار الخضار اليوم، الطماطم تواصل ارتفاعها وقفزة في البامية وانخفاض الليمون

مد مهلة استلام شقق فالي تاورز بمدينة حدائق أكتوبر، اعرف الموعد الجديد

شروط نقل وزراعة الأعضاء البشرية من المصريين للأجانب وفق القانون

سعر السمك اليوم، انخفاض كبير بالبوري والجمبري وارتفاع 10 جنيهات في الكابوريا

المزيد

انفوجراف

مخالفات أدت إلى إغلاق دار "زهرة مصر" (إنفوجراف )

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ولد الهدى (الحلقة الرابعة والعشرون)، حبُّ النبي واجب على كل مسلم ومسلمة

كيفية قضائها، كل ما تريد معرفته عن أحكام قضاء الصلوات الفائتة

دعوة الغريب مستجابة، ما حقيقة هذه المقولة وهل وردت في حديث شريف؟

المزيد
الجريدة الرسمية
ads