رئيس جامعة بنها يترأس لجنة اختيار عميد كلية الحقوق

الدكتور ناصر الجيزاوي
الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس الجامعة

 عقدت لجنة اختيار العمداء بـجامعة بنها برئاسة الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس الجامعة، اجتماعاتها لإجراء المقابلات واختيار المرشحين لعمادة كلية الحقوق.

 

رئيس جامعة بنها يترأس لجنة اختيار عميد كلية الحقوق  

 وضمت اللجنة كل من الدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها الأسبق، والدكتور أسامة الفولي عميد كلية الحقوق الأسبق بجامعة الإسكندرية ومحافظ الإسكندرية الأسبق، والدكتورة سهير شعراوي الأستاذ المتفرغ بكلية التجارة ونائب رئيس جامعة بنها الأسبق، والدكتور الشحات إبراهيم منصور عميد كلية الحقوق جامعة بنها الأسبق والأستاذ المتفرغ بالكلية.

واستمعت اللجنة خلال اجتماعاتها الى خطط تطوير الأداء ومقترحات وأفكار المتقدمين للترشح لعمادة الكلية، ورؤية كل متقدم لتطوير الكلية، سواء من الناحية التعليمية أو البحثية أو المجتمعية.
وأكد الدكتور ناصر الجيزاوي حرص جامعة بنها على اختيار عمداء الكليات على مستوى الجامعة وفقا للمعايير المحددة وبحيادية كاملة.

