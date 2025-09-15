الإثنين 15 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

مكتب التنسيق: فتح التسجيل لـ تقليل الاغتراب لطلاب الشهادات الفنية

تقليل الاغتراب 2025،
تقليل الاغتراب 2025، فيتو

أعلن مكتب تنسيق القبول بالجامعات الحكومية والمعاهد، فتح التسجيل لتقليل الاغتراب للطلاب الحاصلين على الشهادات الفنية (دبلوم المدارس الفنية نظام "3- 5" سنوات، ودبلوم المعاهد الفنية المتوسطة نظام “السنتين بعد الثانوية”) لعام 2025، من خلال موقع التنسيق الإلكتروني على شبكة الإنترنت.

ويستمر فتح موقع التنسيق الإلكتروني أمام الطلاب للتسجيل في مرحلة تقليل الاغتراب، حتى السابعة من مساء يوم الخميس الموافق 18/9/2025، وذلك وفقًا للضوابط والقواعد المعتمدة من المجلس الأعلى للجامعات.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

موقع التنسيق الإلكتروني التنسيق الالكتروني الشهادات الفنية المجلس الأعلى للجامعات المعاهد الفنية المتوسطة تنسيق القبول بالجامعات الحكومية تقليل الاغتراب دبلوم المعاهد الفنية المتوسطة طلاب الشهادات الفنية

مواد متعلقة

وزيرا التعليم العالي والتضامن يوقعان بروتوكول تعاون بشأن منحة "الدكتور علي المصيلحي"

تعيينات جديدة لرؤساء عدد من الأقسام بكلية الطب جامعة عين شمس

لأول مرة، مصر للطيران للشحن الجوي تنجح في نقل طرود نحل حي إلى مطار الباحة

"القابضة للمطارات" تشارك في الجمعية العامة للمجلس الدولي للمطارات

نتيجة تنسيق طلاب الشهادات الفنية 2025، لينك رسمي

نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2025، الرابط الرسمي

تنسيق الدبلومات الفنية 2025، موعد إعلان النتيجة برقم الجلوس

نتيجة تقليل الاغتراب لطلاب المرحلة الثالثة، الرابط الرسمي

الأكثر قراءة

الحكومة تزف بشرى سارة لأهالي محافظة الإسكندرية

والدة أطفال دلجا ترفع النقاب وتوجه طلبا لقاضي جنايات المنيا

تونس تعلن عن قرار غير مسبوق للمواطنين المصريين

السيسي: نرفض استهداف إسرائيل للمدنيين وسياسية العقاب الجماعي والتجويع ضد أهالي غزة

من الدوحة، السيسي يوجه رسالة قوية لأمير قطر بشأن العدوان الإسرائيلي

بالأسماء، الحاضرون والغائبون عن القمة العربية الإسلامية بالدوحة

السيسي: حسم القضية الفلسطينية مفتاح الاستقرار فى المنطقة

السيسي يؤكد رفض مصر التام لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم

خدمات

المزيد

الكرتونة تصل لـ 150 جنيها، أسعار البيض اليوم الإثنين في بورصة الدواجن

آخر تطورات سعر الألومنيوم اليوم الإثنين 15-9-2025 في الأسواق

أسعار الكتاكيت والبط اليوم الإثنين في بورصة الدواجن

سعر الأرز بالأسواق اليوم الإثنين 15-9-2025

المزيد

انفوجراف

مخالفات أدت إلى إغلاق دار "زهرة مصر" (إنفوجراف )

المزيد

دين ودنيا

المزيد

إفشاء السلام، الإفتاء توضح مكانته وصيغه في الإسلام

كيف يستجاب الدعاء بسرعة وفضل الدعوة بظهر الغيب

تفسير حلم لدغة الثعبان في المنام وعلاقته بالإصابة بمرض شديد

المزيد
الجريدة الرسمية
ads
عاجل
البرهان: وحدة صفنا وتماسك موقفنا هو السبيل الوحيد للحفاظ على أمننا وسيادتنا البرهان: العدوان على الدوحة لا يمس قطر فقط بل يبعث برسالة مقلقة للعالم كله رئيس المالديف: العدوان الإسرائيلي على الدوحة هو عدوان على السلام نفسه السيسي: مصر من أوائل الدول التي حذرت من اندلاع الحرب في غزة وتداعياتها الخطيرة الرئيس اللبناني: المستهدف الحقيقي من العدوان الإسرائيلي على الدوحة هو مفهوم الوساطة 