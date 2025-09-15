مكتب التنسيق: فتح التسجيل لـ تقليل الاغتراب لطلاب الشهادات الفنية

أعلن مكتب تنسيق القبول بالجامعات الحكومية والمعاهد، فتح التسجيل لتقليل الاغتراب للطلاب الحاصلين على الشهادات الفنية (دبلوم المدارس الفنية نظام "3- 5" سنوات، ودبلوم المعاهد الفنية المتوسطة نظام “السنتين بعد الثانوية”) لعام 2025، من خلال موقع التنسيق الإلكتروني على شبكة الإنترنت.

ويستمر فتح موقع التنسيق الإلكتروني أمام الطلاب للتسجيل في مرحلة تقليل الاغتراب، حتى السابعة من مساء يوم الخميس الموافق 18/9/2025، وذلك وفقًا للضوابط والقواعد المعتمدة من المجلس الأعلى للجامعات.

