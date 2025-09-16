عاشور: منظمة اليونسكو شريك استراتيجي مع مصر في الأكاديمية الدولية للعمران

أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن دعم الرئيس عبد الفتاح السيسي لمشروع الأكاديمية الدولية للعمارة والعمران كبير جدا.

وأكد خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم بالعاصمة الإدارية الجديدة، على هامش افتتاح الأكاديمية الدولية للعمارة والعمران، أن منظمة اليونسكو شريك استراتيجي مع مصر في الأكاديمية.

وأوضح الوزير ان البرامج الدراسية ستكون برامج بينية، لافتا إلى أن هناك شراكات مع ٣ جامعات دولية بمسارات.



وأشار إلى ان التعاون سيكون من خلال البرامج المهمة في مجالات معينة، مثل: ترميم الآثار والمدن الجديدة الخضراء وتطوير المناطق ذات القيمة في قلب المدينة.

بيت خبرة دولي لمصر والعالم العربي والأفريقي

ونبه عاشور إلى أن الأكاديمية ستنبع أهميتها من كونها بيت خبرة دولي لمصر والعالم العربي والأفريقي بشراكة مع اليونسكو.

وكشف الوزير عن أهمية مجال العمران، لافتا إلى أنه يحتوي على أكثر من 30 تخصصا، وهناك تخصصات بينية، حيث يقبل تخصص العمران أي تخصص دراسي آخر لاستكمال الدراسة من خلال تخصص بيني.

وأضاف الدكتور أيمن عاشور أن الأكاديمية الدولية للعمارة ستستهدف الطلاب من مسارات مختلفة، لافتا إلى أنها تستهدف الطلاب الوافدين، حيث إن مصر تسعى لاستقطاب الطلاب الوافدين وزيادة أعدادهم، مشيرا إلى أن عددهم الآن بالجامعات المصرية حوالي ٢٠٠ ألف طالب.

