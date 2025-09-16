الثلاثاء 16 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

عاشور: منظمة اليونسكو شريك استراتيجي مع مصر في الأكاديمية الدولية للعمران

ايمن عاشور من افتتاح
ايمن عاشور من افتتاح الأكاديمية الدولية للعمارة والعمران
ads

أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن دعم الرئيس عبد الفتاح السيسي لمشروع الأكاديمية الدولية للعمارة والعمران كبير جدا.

وأكد خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم بالعاصمة الإدارية الجديدة، على هامش افتتاح الأكاديمية الدولية للعمارة والعمران، أن منظمة اليونسكو شريك استراتيجي مع مصر في الأكاديمية.

وأوضح الوزير ان البرامج الدراسية ستكون برامج بينية، لافتا إلى أن هناك شراكات مع ٣ جامعات دولية بمسارات.


وأشار إلى ان التعاون سيكون من خلال البرامج المهمة في مجالات معينة، مثل: ترميم الآثار والمدن الجديدة الخضراء وتطوير المناطق ذات القيمة في قلب المدينة.

بيت خبرة دولي لمصر والعالم العربي والأفريقي

ونبه عاشور إلى أن الأكاديمية ستنبع أهميتها من كونها بيت خبرة دولي لمصر والعالم العربي والأفريقي بشراكة مع اليونسكو.

وكشف الوزير عن أهمية مجال العمران، لافتا إلى أنه يحتوي على أكثر من 30 تخصصا، وهناك تخصصات بينية، حيث يقبل تخصص العمران أي تخصص دراسي آخر لاستكمال الدراسة من خلال تخصص بيني.

وأضاف الدكتور أيمن عاشور أن الأكاديمية الدولية للعمارة ستستهدف الطلاب من مسارات مختلفة، لافتا إلى أنها تستهدف الطلاب الوافدين، حيث إن مصر تسعى لاستقطاب الطلاب الوافدين وزيادة أعدادهم، مشيرا إلى أن عددهم الآن بالجامعات المصرية حوالي ٢٠٠ ألف طالب.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

التعليم العالي الأكاديمية الدولية للعمارة الجامعات المصرية التعليم العالي والبحث العلمي وزير التعليم العالي والبحث العلمي

مواد متعلقة

إنشاء منصة إلكترونية جديدة تقدم منحا للطلاب الأفارقة بالجامعات الأهلية

وزير التعليم العالي: لدينا 240 ألف طالب وافد بالجامعات الحكومية و40 ألفا بالأزهر

مدبولي: الأكاديمية الدولية للعمارة منارة للعلم والإبداع ومنصة للعمران المستدام

وزير التعليم العالي يشهد تدشين الأكاديمية الدولية للعمارة والتنمية الحضرية

لا تفوت اليوم، فرصتك الأخيرة لتقليل الاغتراب لطلاب المرحلة الثالثة

اللجنة الوطنية المصرية: نهدف إلى تعيين كوادر جديدة لوظائف منظمة الألكسو

اليوم آخر فرصة للتسجيل في المنحة الدراسية الكاملة بالتعاون مع البنك المركزي

أيمن عاشور يلتقي وزيرة الدولة السويدية لبحث سبل التعاون الأكاديمي والبحثي

الأكثر قراءة

وسط جدل الهجوم على الدوحة، إجراء عاجل من أمريكا بشأن الطائرة الرئاسية المهداة من قطر

هنخسر كتير، توفيق عكاشة يطالب بتعديل السياسة الخارجية المصرية ويوجه رسالة للمسؤولين في قطر

وزير التعليم يكشف حقيقة تأجيل العام الدراسي الجديد

نجم ليفربول السابق يحذر من تدهور أداء محمد صلاح بسبب صفقة إيزاك

مفاجأة بشأن الأسورة الملكية المختفية من المتحف المصري بالتحرير

بعد ارتباط اسمه بالأهلي، أرقام روي فيتوريا مع باناثانايكوس ومنتخب مصر

مصادر بالأهلي تكشف موقف فيتوريا من قيادة الفريق

"مغلف غامض" يدفع نتنياهو لطلب مغادرة جلسة محاكمته

خدمات

المزيد

أسعار الخضار اليوم، الطماطم تواصل ارتفاعها وقفزة في البامية وانخفاض الليمون

مد مهلة استلام شقق فالي تاورز بمدينة حدائق أكتوبر، اعرف الموعد الجديد

شروط نقل وزراعة الأعضاء البشرية من المصريين للأجانب وفق القانون

سعر السمك اليوم، انخفاض كبير بالبوري والجمبري وارتفاع 10 جنيهات في الكابوريا

المزيد

انفوجراف

مخالفات أدت إلى إغلاق دار "زهرة مصر" (إنفوجراف )

المزيد

دين ودنيا

المزيد

دعوة الغريب مستجابة، ما حقيقة هذه المقولة وهل وردت في حديث شريف؟

من أخلاق الإسلام، تعرف على أهمية الصبر وأنواعه في القرآن والسنة

تفسير حلم أكل الجمبري في المنام وعلاقته بتحسن الأوضاع المادية

المزيد
الجريدة الرسمية
ads