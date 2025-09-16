الحسيني: بدء الدراسة بالأكاديمية الدولية للعمران العام المقبل في 8 برامج

قال الدكتور عمر الحسيني، رئيس اللجنة التحضيرية للأكاديمية الدولية للعمارة والعمران: إن الأكاديمية ستبدأ الدراسة اعتبارا من العام المقبل، وأنها لن تستهدف الطلاب المصريين فقط ولكن أيضا الطلاب العرب والأفارقة وكذلك طلاب من أوروبا، موضحا أن الطلاب الوافدين مستهدفين جدا في الأكاديمية.



وأكد خلال مؤتمر صحفي على هامش افتتاح الاكاديمية الدولية لعلوم العمارة والعمران، أن الأكاديمية بمثابة مركز إشعاع اقليمي ودولي وليس فقط للمصريين.



وأوضح أن الاكاديمية ستبدأ الدراسة بـ 8 برامج دراسية منها، ترميم التراث العمراني، وتنسيق المواقع، والإسكان، والتنمية العقارية، والعمارة الرقمية، وتكنولوجيا البناء والعمران، واقتصاد العمران.

وأشار الحسيني إلى أن دور اليونسكو بالأكاديمية سيكون دور محوري من خلال كراسي اليونسكو وهي التي ستكون شبكة تواصل وتبادل بحثي وأكاديمي واستشاري، ونبه الحسيني إلى أن الأكاديمية ستندرج تحت مجلس الجامعات الأهلية وستكون بشهادات أوروبية وسيكون لدى الطالب اختيار بالحصول على شهادته حسب النظام المصري أو الأوروبي والتخصصات ستكون معتمدة من الجانبين المصري والأوروبي.

