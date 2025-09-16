الثلاثاء 16 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

وزير التعليم العالي: لدينا 240 ألف طالب وافد بالجامعات الحكومية و40 ألفا بالأزهر

وزير التعليم العالي
وزير التعليم العالي الدكتور أيمن عاشور، فيتو

قال الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي: إن تدشين الأكاديمية الدولية للعمارة، يأتي بمثابة بيت خبرة دولي من اليونسكو على أرض مصر لخدمة مصر والمنطقة.

وأوضح أن الطلاب المستهدفين للالتحاق بالأكاديمية الدولية للعمارة من جميع التخصصات في شتي المجالات.

 

وزير التعليم العالي: لدينا 240 ألف طالب وافد بالجامعات الحكومية 

وأشار الدكتور أيمن عاشور إلى أن الطلاب الوافدين ضمن الطلبة المستهدفين للالتحاق بالأكاديمية الدولية للعمارة، مؤكدا أن الطلاب الوافدين بالجامعات الحكومية والأزهر 240 ألف طالب، 200 ألف طالب بالجامعات الحكومية و40 ألفا بالأزهر.

 

وأكد أنه في العام الدراسي 2025/ 2026 نستهدف 8 برامج بالأكاديمية، ومنها العمارة الرقمية وتكنولوجيا البناء والعمران.

جاء إنشاء الأكاديمية الدولية للعمارة والعمران بمصر، ضمن مجموعة من الشراكات مع أفضل المدارس العليا والجامعات العالمية المتميزة في مجالات الهندسة المعمارية والتخطيط والتنمية العمرانية. 

حيث تقدم الأكاديمية شهادات مزدوجة في مرحلة البكالوريوس والماجستير وأيضًا الشهادات المهنية في تخصصات دقيقة تتميز بها جرونوبل، تشمل العمارة الرقمية والتصنيع وتكنولوجيا البناء.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأكاديمية الدولية للعمارة التعليم العالي الدكتور أيمن عاشور الجامعات الحكومية والأزهر الجامعات العالمية الطلاب الوافدين وزير التعليم العالي

مواد متعلقة

مدبولي: الأكاديمية الدولية للعمارة منارة للعلم والإبداع ومنصة للعمران المستدام

وزير التعليم العالي يشهد تدشين الأكاديمية الدولية للعمارة والتنمية الحضرية

لا تفوت اليوم، فرصتك الأخيرة لتقليل الاغتراب لطلاب المرحلة الثالثة

اللجنة الوطنية المصرية: نهدف إلى تعيين كوادر جديدة لوظائف منظمة الألكسو

اليوم آخر فرصة للتسجيل في المنحة الدراسية الكاملة بالتعاون مع البنك المركزي

أيمن عاشور يلتقي وزيرة الدولة السويدية لبحث سبل التعاون الأكاديمي والبحثي

آخر موعد لقبول أوراق الطلاب المصريين الحاصلين على الشهادات المعادلة العربية والأجنبية

معهد البحوث الفلكية يستقبل وزير المعادن بالسودان لبحث التعاون المشترك

الأكثر قراءة

وسط جدل الهجوم على الدوحة، إجراء عاجل من أمريكا بشأن الطائرة الرئاسية المهداة من قطر

وزير التعليم يكشف حقيقة تأجيل العام الدراسي الجديد

هنخسر كتير، توفيق عكاشة يطالب بتعديل السياسة الخارجية المصرية ويوجه رسالة للمسؤولين في قطر

نجم ليفربول السابق يحذر من تدهور أداء محمد صلاح بسبب صفقة إيزاك

مفاجأة بشأن الأسورة الملكية المختفية من المتحف المصري بالتحرير

مصادر بالأهلي تكشف موقف فيتوريا من قيادة الفريق

"مغلف غامض" يدفع نتنياهو لطلب مغادرة جلسة محاكمته

بعد ارتباط اسمه بالأهلي، أرقام روي فيتوريا مع باناثانايكوس ومنتخب مصر

خدمات

المزيد

أسعار الخضار اليوم، الطماطم تواصل ارتفاعها وقفزة في البامية وانخفاض الليمون

مد مهلة استلام شقق فالي تاورز بمدينة حدائق أكتوبر، اعرف الموعد الجديد

شروط نقل وزراعة الأعضاء البشرية من المصريين للأجانب وفق القانون

سعر السمك اليوم، انخفاض كبير بالبوري والجمبري وارتفاع 10 جنيهات في الكابوريا

المزيد

انفوجراف

مخالفات أدت إلى إغلاق دار "زهرة مصر" (إنفوجراف )

المزيد

دين ودنيا

المزيد

دعوة الغريب مستجابة، ما حقيقة هذه المقولة وهل وردت في حديث شريف؟

من أخلاق الإسلام، تعرف على أهمية الصبر وأنواعه في القرآن والسنة

تفسير حلم أكل الجمبري في المنام وعلاقته بتحسن الأوضاع المادية

المزيد
الجريدة الرسمية
ads