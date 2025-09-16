وزير التعليم العالي: لدينا 240 ألف طالب وافد بالجامعات الحكومية و40 ألفا بالأزهر

قال الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي: إن تدشين الأكاديمية الدولية للعمارة، يأتي بمثابة بيت خبرة دولي من اليونسكو على أرض مصر لخدمة مصر والمنطقة.

وأوضح أن الطلاب المستهدفين للالتحاق بالأكاديمية الدولية للعمارة من جميع التخصصات في شتي المجالات.

وزير التعليم العالي: لدينا 240 ألف طالب وافد بالجامعات الحكومية

وأشار الدكتور أيمن عاشور إلى أن الطلاب الوافدين ضمن الطلبة المستهدفين للالتحاق بالأكاديمية الدولية للعمارة، مؤكدا أن الطلاب الوافدين بالجامعات الحكومية والأزهر 240 ألف طالب، 200 ألف طالب بالجامعات الحكومية و40 ألفا بالأزهر.

وأكد أنه في العام الدراسي 2025/ 2026 نستهدف 8 برامج بالأكاديمية، ومنها العمارة الرقمية وتكنولوجيا البناء والعمران.

جاء إنشاء الأكاديمية الدولية للعمارة والعمران بمصر، ضمن مجموعة من الشراكات مع أفضل المدارس العليا والجامعات العالمية المتميزة في مجالات الهندسة المعمارية والتخطيط والتنمية العمرانية.

حيث تقدم الأكاديمية شهادات مزدوجة في مرحلة البكالوريوس والماجستير وأيضًا الشهادات المهنية في تخصصات دقيقة تتميز بها جرونوبل، تشمل العمارة الرقمية والتصنيع وتكنولوجيا البناء.

