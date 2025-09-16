الثلاثاء 16 سبتمبر 2025
رئيس التحرير
عصام كامل

إنشاء منصة إلكترونية جديدة تقدم منحا للطلاب الأفارقة بالجامعات الأهلية

كشف الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عن سعي الوزارة لتأسيس جامعات متخصصة، مثل الأكاديمية الدولية لعلوم العمارة والعمران، وأكاديمية النقل، وجامعة الغذاء.

وأكد الوزير خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم بالعاصمة الإدارية على هامش افتتاح الأكاديمية الدولية للعمارة والعمران، أنه من الضروري أن يكون لدينا خريجون قادرون على الرؤية المستقبلية للدولة المصرية.

وأوضح أن الأكاديمية ستبدأ قبول الطلاب العام القادم، مؤكدا أهمية الأكاديمية حيث إنها تطبق بأسلوب شامل كما يحدث خارج مصر في مجال العمارة والعمران.

واكد الوزير حدوث طفرة كبيرة في المنح المقدمة للطلاب من الجامعات المصرية بكافة أنواعها، وانها لم تعد توفر الجانب الدراسي فقط وانما توفر السكن الطلابي ايضا.


وكشف الدكتور أيمن عاشور عن إنشاء منصة إلكترونية جديدة اسمها ag8 تقدم منحا للطلاب الأفارقة بالجامعات الأهلية بشرط التفوق، وهناك أيضا منصة أخرى للطلاب المصريين وفقا لمعايير المجلس الأعلى للجامعات الأهلية.

