وزير التعليم العالي يشهد تدشين الأكاديمية الدولية للعمارة والتنمية الحضرية

قال الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي: إن الأكاديمية الدولية للعمارة والتنمية الحضرية تعتبر أحد أهم مخرجات الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي والتي ارتكزت على تعزيز المرجعية الدولية لمواكبة المتغيرات المتسارعة على المستويين المحلي والدولى.

وأضاف الوزير خلال حفل افتتاح الأكاديمية بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والسفيرين الفرنسي والايطالي بالقاهرة، إنه بفضل الاستراتيجية الوطنية العالي وصل عدد الجامعات في مصر إلى نحو ١٣٢ جامعة، تننوع ما بين الحكومية والخاصة والأهلية، بالإضافة إلى ١٩ فرع للجامعات اجنبية من عدة دول صديقة وهو ما يعكس ثقة هذه الدول في البيئة التعليمية في مصر.

وأشار الوزير إلى أن الآثار عبر العصور كانت شاهدة على قوة الحضارة المصرية في تقديم الإبداع المعماري والثقافي، لافتا إلى ان اليوم أصبحت مصر قادرة على أن توظف محيطها الإقليمي وتراثها وخبراتها لخدمة المجتمع الإقليمي والدولي.

وأكد عاشور أن العمارة كانت دائما أداة للتجديد وإعادة تشكيل المجتمعات، واليوم تتكامل مع التقنيات الحديثة والاستراتيجيات العالمية من أجل تعزيز الاستدامة والتنمية الحضرية، لافتا إلى ان افتتاح الاكاديمية الدولية للعمارة هو بمثابة إعلان عن التزام دولي في مجال العمارة المستدامة، يهدف إلى تحقيق التوازن بين الإنسان والمكان، والمجتمع والبيئة.

