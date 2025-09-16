تنشيط السياحة تنظم فعالية "يوم الشرقية" بمشاركة 47 فنانا تشكيليا

أكدت الدكتورة رشا حسن، مدير الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة، بمحافظة الشرقية بأنه خلال عام 2025 قامت إدارة السياحة بالديوان العام والهيئة الإقليمية بتنفيذ فعاليات تحت عنوان "يوم الشرقية " بمشاركة (47) فنانا تشكيليا و(25) حرفيا.

وبينت أنه تم تنظيم زيارات ورحلات لأعضاء ومرشدي متحف الآثار بمكتبة الاسكندرية وأبناء العاملين بالسفارة اليابانية، وطلاب مبادرة "طوف وشوف وذوى الهمم، وعدد من المشاركين، وذلك لزيارة منطقتي آثار" تل بسطا وصان الحجر" وحقول البردي وورش التصنيع بقرية القراموص بمركز أبو كبير.

التعرف على مراحل تصنيع البردى

وأشارت إلى تنظيم الهيئة زيارة لمسجد عبد العزيز رضوان ومحمد على الكبير بالزقازيق، كما تقوم الهيئةبإصدار نشرات وكتيبات سياحية وبروشورات باللغة العربية والإنجليزية للمعالم السياحية والأثرية بالمحافظة، وتنظيم حملات دعائية عبر قنوات التواصل الإلكترونى، بالتنسيق مع الهيئة العامة المصرية للتنشيط السياحى للأماكن السياحية والحرف اليدوية بالمحافظة، لتنمية الوعي السياحي والأثري لأفراد المجتمع المحلى بمحافظة الشرقية.

وبينت الدكتورة رشا حسن، أنه تم تنظيم 6 ندوات ببرنامج تنمية الوعى السياحي الأثري بالمواقع السياحية بالمحافظة للقرى ذات الإنتاج الحرفي، والمشاركة بورش عمل بالمؤتمر السياحي البيئي الاول بكلية السياحة والفنادق جامعة قناة السويس.

وأضافت بأنه تم إطلاق برنامج اعداد قادة المستقبل لتنمية قدرات الاعضاء المشاركين بمنتدى الطفل، بالاشتراك مع وحدة حماية الطفل وتنظيم مسابقة الوعي السياحي علي صفحه الهيئة الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي باسم مصر بعيون جديدة، والتي استهدف الفئة العمرية من 16 سنة وحتي 24 سنة وتناولت فيديو قصير عن أهم المعالم السياحية بالمحافظة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.