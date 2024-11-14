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تنشيط السياحة بالشرقية تنظم زيارة لوفد من جامعة مصر الدولية

الهيئة الإقليمية
الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة

نفذت الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة بالشرقية ووحدة السكان بالديوان العام بالتنسيق مع جامعة مصر الدولية برنامج تأهيل المجتمع المدني بالمواقع السياحية الواعدة بمحافظة الشرقية للتعريف بتاريخ المحافظة العريق وإمكانياتها السياحية، وذلك بإستضافة وفد من طلبة وأعضاء هيئة التدريس من جامعة مصر الدولية اليوم لزيارة ورش الفخار بكفر محمد جاويش، بالإضافة لتنفيذ برنامج توعية بيئية وصحية عن صحة الأسنان ) بمدرسة المشهدى للتعليم الأساسي بالزقازيق. 

 استضافة وفد من الطلبة وأعضاء هيئة التدريس

 

وأكدت المهندسة لبنى عبد العزيز نائبة محافظ الشرقية أن زيارة وفد جامعة مصر الدولية اليوم شملت، زيارة ورش الفخار بكفر محمد جاويش  للتعرف على حرفة الفخار والمراحل التي تمر بها الحرفة حتى المنتج النهائي، بالإضافة لبرنامج توعية بيئية وصحية لعدد 250 طالب وطالبة بمدرسة المشهدى للتعليم الأساسى عن كيفية الاعتناء بصحة الفم والأسنان وأهمية النظافة الشخصية والتأكيد على غسل الأيدى وكيفية تصنيع الصابون السائل  ترشيد استهلاك المياه أثناء القيام بعملية النظافة الشخصية  قدمه أعضاء هيئة التدريس بكليتى طب الفم والأسنان والصيدلية بجامعة مصر الدولية، ولتشجيع الطلبة على الاهتمام بالنظافة الشخصية تم توزيع فرش ومعجون أسنان ومنظفات صلبة وسائلة وتقديم عرض مسرحي توعوي لتعزيز مفاهيم النظافة.

زيارة معالم الشرقية 

وأعرب الزائرون عن سعادتهم بزيارة معالم محافظة الشرقية وما تشتهر به من صناعة الفخار، واعتزامهم معاودة زيارة   الشرقية في القريب العاجل للتعرف والاستمتاع بجميع ما تتميز به المحافظة.

 

جاء ذلك بحضور الدكتور إيمان التفتازانى وكيل كلية طب الفم والأسنان والدكتورة سحر عبد الرؤوف مدرس بقسم أمراض الفم والتشخيص ومقرر لجنة شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة  والدكتورة عبلة عرفة بقسم طب أسنان الأطفال والتقويم والصحة العامة بكلية طب الفم والأسنان بجامعة مصر الدولية، والدكتورة رشا رأفت حسن مديرة الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة بالشرقية وريهام رجب رئيس وحدة السكان بالديوان العام.

مراكز محافظة الشرقية تتسابق في تحسين مستوى الخدمات للمواطنين

 

أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية أهمية تنشيط السياحة الداخلية فى تنمية الشعور بالانتماء لدى المواطن والإعتزاز بتراثه، مما يدفعه للحفاظ على مقدرات وطنه  فضلًا عن رفع  مستوى التواصل الإيجابى بين أبناء المجتمعات المحلية، وتعزيز التماسك والاستقرار الاجتماعي بين أبناء الشعب الواحد، مشيرًا إلى ضرورة تنفيذ محاور الإستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية 2030، للارتقاء بجودة حياة المواطن المصرى وتحسين مستوى معيشته.

 

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