تنشيط السياحة بالشرقية تطلق فعاليات برنامج تنمية الوعي السياحي

أطلقت الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة بمحافظة الشرقية، فعاليات المرحلة الأولى من برنامج تنمية الوعى السياحى والسياسى والإقتصادى للطلبة المشاركين بمنتدى الطفل.

برنامج إعداد قادة الستقبل

و تضم المرحلة الأولى برنامج إعداد قادة المستقبل - ورش عمل تدريبية - برنامج لزيارة أهم المعالم الأثرية والسياحية والمشروعات المميزة لمحافظة الشرقية - تنظيم ورش عمل للحرف اليدوية)، وذلك بالتنسيق مع وحدة حماية الطفل ومركز التدريب وتنمية الموارد البشرية بديوان عام محافظة الشرقية.

المهندسة لبنى عبد العزيز

وكشفت المهندسة لبنى عبد العزيز نائبة محافظ الشرقية أن برنامج تنمية الوعي السياحي والأثري والسياسي والاقتصادي الذى تنظنمه الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة بالمحافظة بالاشتراك مع وحدة حماية الطفل ومركز التدريب وتنمية الموارد البشرية بديوان عام محافظة الشرقية، يستهدف (100) طفل من المسجلين بمنتدى الطفل بمحافظة الشرقية

المرحلة الأولى أون لاين

ذلك يتم بالمرحلة الأولى التي انطلقت أون لاين وتحت عنوان "إعداد قادة المستقبل " أستهدفت (18) طفل من المجلس التنفيذى واللجان الفنية لمنتدى الطفل بالمحافظة، وكانت أولى محطاتها بعنوان "إدارة الذات والوقت " وتستمر لمدة (4) أسابيع، السبت من كل أسبوع.

ورش عمل عن القيادة وفرق العمل

حيث تضم ورش عمل عن " القيادة وفرق العمل - مهارات التواصل الفعال - مهارات العرض والتقديم -الإتيكيت والبروتوكول - إدارة تنظيم الفعاليات -التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 "

صناعة العرائس الخشبية

كما تضم بقية مراحل ببرنامج تنمية الوعى السياحى والسياسى والإقتصادى والذى يستمر حتى نهاية شهر أكتوبر القادم، ورش عمل للتدريب على (حرفة الكليم - حرفة البردى بقرية القراموص - صناعة العرائس الخشبية -الفخار بقرية محمد جاويش )،

المبانى ذات الطراز المعماري

ويضم برنامج الزيارات (المنطقة الأثرية بتل بسطا -المبانى ذات الطراز المعمارى -مسجد سادات قريش - مسجد أمير الجيوش -كنيسة السيدة العذراء والقديس ماريوحنا -كنيسة القديس يوسف -مشروعات حياة كريمة بالحسينية - بركتى النصر وأكياد للصيد -زيارة قرية طوخ القراموص - مزارع الخيل -منطقة صان الحجر-المنطقة الصناعية ببلبيس -مدينة القرين للتعرف على منتجات النخيل ) بالإضافة لمقدمة عن اللغة المصرية القديمة

المحاضرون بورش العمل

وهذا ويحاضر بورش العمل الدكتورة رشا رأفت رئيس الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة والدكتورة هند هلال والدكتور الحسينى محمد ومحمود محمد مدربين معتمدين بمركز التدريب وتنمية الموارد البشرية والدكتور عمرو الشامى مفتش آثار بمنطقة آثار تل بسطا.

ترسيخ القواعد والأسس التربوية

وبدوره أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية على أهمية الغرس الثقافي بأشكاله المتعددة داخل نفوس الأطفال وترسيخ القواعد والأسس التربوية وحب الولاء والإنتماء للوطن،

رفع الوعى السياحي

مشيدًا بتنفيذ برنامج لرفع الوعى السياحى والأثرى والإقتصادى والسياسى لدى الأطفال، وتدريبهم على الأسس العلمية للقيادة لأن أطفال اليوم هم شباب الغد والقوة الداعمة للدولة المصرية الذين سيحملون على عاتقهم مهمة إستكمال بناء الجمهورية الجديدة ودفع قاطرة التنمية والعيش الأمن تحت مظلة الدولة ومن ثم تحقيق التنمية المستدامة.

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