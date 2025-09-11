غضب جماهير نيوكاسل يونايتد بسبب برشلونة

يواجه جمهور نادي نيوكاسل يونايتد إحباطًا كبيرًا بسبب صعوبة حجز تذاكر مباراة فريقهم الافتتاحية في دوري أبطال أوروبا ضد نادي برشلونة الإسباني.

​ووفق ما نشرته إذاعة BBC Sport، تم بيع 45 تذكرة فقط لمدرسة في مدينة دندي الإسكتلندية، بينما يتنافس جمهور نيوكاسل البالغ عددهم 110,000 شخص على حجز باقي التذاكر عبر الإنترنت.

​ويعود نيوكاسل للمشاركة في دوري الأبطال بعد غياب طويل، حيث كانت آخر مشاركة له في موسم 2002-2003. وينتظر عشاق الفريق بفارغ الصبر ما سيقدمه اللاعبون والجهاز الفني في هذه النسخة من البطولة، خاصة أن تحقيق نتيجة إيجابية ضد فريق كبير مثل برشلونة من شأنه أن يمنحهم الأمل في تحقيق مفاجأة والتقدم لأدوار متقدمة.

​تأهل نيوكاسل يونايتد إلى دوري الأبطال بعد أن أنهى الموسم الماضي في المركز الخامس بالدوري الإنجليزي الممتاز، مستفيدًا من زيادة عدد المقاعد المخصصة للأندية الإنجليزية في البطولة وفقًا لتصنيف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم.

ومن المقرر أن يواجه نيوكاسل يونايتد أمام برشلونة يوم 18 سبتمبر الجاري في دوري أبطال أوروبا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.