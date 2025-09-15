برشلونة يكتسح فالنسيا بسداسية نظيفة في الليجا

الدوري الإسباني، اكتسح فريق برشلونة نظيره فالنسيا، بنتيجة 6-0، على أرضية ملعب "يوهان كرويف"، ضمن مباريات الجولة الرابعة لبطولة الدوري الإسباني "الليجا" للموسم الجاري.

أهداف برشلونة في شباك فالنسيا

جاءت سداسية برشلونة عن طريق فيرمين لوبيز هدفين وليفاندفيسكي هدفين ورافينيا هدفين.

وتعد مباراة برشلونة ضد فالنسيا البروفة الأخيرة للبارسا قبل بداية مشواره الأوروبي ومواجهة نيوكاسل يونايتد الإنجليزي يوم الخميس المقبل الموافق 18 سبتمبر الجاري، ضمن الجولة الافتتاحية لمرحلة المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا.

ترتيب برشلونة وفالنسيا

ويحتل برشلونة المركز الثالث في ترتيب الدوري الإسباني، برصيد 10 نقاط.

أما فالنسيا، فيتواجد بالمركز الحادي عشر في ترتيب الدوري الإسباني، ويملك في رصيده 4 نقاط بجدول الترتيب.

