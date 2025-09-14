أيمن عاشور يلتقي وزيرة الدولة السويدية لبحث سبل التعاون الأكاديمي والبحثي

التقى الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ماريا نيلسون، وزيرة الدولة السويدية للتعليم والبحث العلمي، لبحث سبل تعزيز التعاون بين المؤسسات الأكاديمية والبحثية في مصر والسويد.

وذلك على هامش مشاركته في فعاليات النسخة الخامسة والثلاثين من المعرض الدولي للتعليم العالي (EAIE 2025)، الذي نظمته الرابطة الأوروبية للتعليم الدولي بمدينة جوتنبرج بالسويد، خلال الفترة من 10 إلى 12 سبتمبر الجاري.

وخلال اللقاء، استعرض الدكتور أيمن عاشور التطور الكبير الذي شهدته منظومة التعليم العالي المصرية خلال السنوات الأخيرة، موضحًا أن ذلك تحقق من خلال التوسع في إنشاء الجامعات الجديدة، وفتح أفرع لجامعات أجنبية مرموقة، فضلًا عن تقديم درجات علمية مزدوجة بالشراكة مع جامعات دولية.

وأشار الوزير إلى تنوع منظومة التعليم العالي في مصر ما بين الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية والتكنولوجية، وأفرع الجامعات الأجنبية، بما يتيح مسارات تعليمية متنوعة تتماشى مع متطلبات سوق العمل العالمي.

وسلط الدكتور أيمن عاشور الضوء على مبادرة "تحالف وتنمية" التي أطلقتها الدولة المصرية، بهدف ربط البحث العلمي بالصناعة، وتعزيز دور الجامعات في دعم الابتكار، وتلبية احتياجات القطاعات الإنتاجية والخدمية، بما يسهم في دفع عجلة التنمية المستدامة.

ومن جانبها، أشادت الوزيرة السويدية بالتجربة المصرية في مجال التعليم العالي، معربةً عن اهتمامها بالتعرف على آليات نجاح مصر في تنفيذ مشروعات قومية كبرى بهذا القطاع، إلى جانب تبادل الخبرات في مجال تمكين الفتيات من الالتحاق بمجالات الطب والعلوم والرياضيات.

حضر اللقاء من الجانب المصري كل من السفيرة نجلاء نجيب سفيرة مصر بالسويد، والدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات، والدكتور عبدالوهاب عزت أمين مجلس الجامعات الخاصة، والدكتور أيمن فريد مساعد الوزير للتخطيط الإستراتيجي والتدريب والتأهيل لسوق العمل ورئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات، والدكتور سامح سرور الملحق الثقافي ومدير المكتب الثقافي المصري ببرلين والمشرف على البعثة التعليمية بالسويد.

جدير بالذكر أن الدكتور أيمن عاشور شارك في فعاليات المعرض الدولي للتعليم العالي (EAIE 2025) بمدينة جوتنبرج بالسويد على رأس وفد رفيع المستوى ضم ممثلين عن 25 جامعة مصرية، بهدف إبراز جودة التعليم العالي في مصر، والترويج للبرامج الأكاديمية المصرية، وجذب الطلاب الدوليين، وتوسيع نطاق التعاون الأكاديمي مع الجامعات الأجنبي، فضلًا عن المشاركة الفعالة للوفد المصري في ورش عمل وحلقات نقاشية رفيعة المستوى حول تدويل التعليم العالي.

