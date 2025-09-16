الثلاثاء 16 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

الكرة الطائرة، موعد مباراة مصر والجزائر في بطولة العالم للشباب

منتخب مصر للكرة الطائرة،
منتخب مصر للكرة الطائرة، فيتو

الكرة الطائرة، يخوض المنتخب الوطني للكرة الطائرة شباب تحت 20 عاما، مواجهة قوية اليوم الثلاثاء، أمام منتخب الجزائر، في الجولة الثالثة من دور المجموعات، بالبطولة الأفريقية المقامة حاليا بالقاهرة، وتستمر حتى يوم 21 سبتمبر الجاري.

ومن المقرر أن تقام مباراة مصر والجزائر في الـ6 مساء، على صالة حسن مصطفى بمدينة 6 أكتوبر.

وكان المنتخب الوطني قد حقق الفوز في الجولة الأولى على منتخب زيمبابوي بنتيجة (3-0)، قبل الفوز في الجولة الثانية على منتخب أوغندا بنتيجة (3-2).

 تُقام البطولة على مجمع صالات حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر، حيث انطلقت فعالياتها السبت الماضي وتستمر حتى 21 سبتمبر الجاري، وهي مؤهلة لبطولة العالم تحت 21 عامًا عام 2026.

وكان حفل الافتتاح قد أُقيم مساء السبت الماضي وسط حضور جماهيري كبير، بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والسيدة بشرى حجيج رئيس الاتحاد الإفريقي للكرة الطائرة، والإعلامية منى عبد الكريم أمين صندوق الاتحاد ورئيس اللجنة المنظمة، والكابتن حسن عابد المدير التنفيذي للاتحاد ومدير البطولة، واللواء خالد أبو زينة نائب رئيس الاتحاد، إلى جانب أعضاء مجلس الإدارة، نيابة عن المهندس ياسر قمر رئيس الاتحاد المتواجد في الفلبين لدعم المنتخب المصري المشارك في بطولة العالم للكبار.

الكرة الطائرة المنتخب الوطني للكرة الطائرة منتخب الجزائر البطولة الافريقية صالة حسن مصطفي

