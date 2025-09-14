الأحد 14 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

الكرة الطائرة، منتخب مصر يهزم إيران في افتتاح مشواره ببطولة العالم

منتخب الكرة الطائرة،
منتخب الكرة الطائرة، فيتو

الكرة الطائرة، حقق المنتخب الوطني الأول للكرة الطائرة رجال بقيادة المدير الفني الإيطالي ماركو بونيتا، الفوز على منتخب إيران بنتيجة (3-1)، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة العالم، المقامة حاليا في الفلبين وتستمر حتى يوم 28 سبتمبر الجاري.

مباريات منتخب مصر

ومن المقرر أن يخوض المنتخب الوطني 3 مباريات في دور المجموعات، موعدها كالتالي:

مصر × إيران - 14 سبتمبر | انتهت بفوز منتخب مصر

مصر × الفلبين - 16 سبتمبر | 12:30 ظهرًا

مصر × تونس - 18 سبتمبر | 8:30 صباحًا

قائمة منتخب الكرة الطائرة

وتضم قائمة المنتخب المصري كلًّا من:-

 أشرف اللقاني - ياسين محمد - أحمد سعيد - أحمد ضياء - عبد الرحمن الحسيني - محمد عسران - أحمد عزب - سيف عابد - عبد الرحمن سعودي - حمادة عثمان - عبد الرحمن الشحات - زياد أسامة - محمد رضا - محمد رمضان.

ويغيب عن المنتخب في بطولة العالم المقبلة عدد كبير من اللاعبين أصحاب الخبرات أبرزهم: عبد الله عبد السلام وأحمد صلاح ورضا هيكل ومحمد عادل دولا وعبد الحليم عبو، وغيرهم.

وأسفرت القرعة عن وقوع المنتخب الوطني في المجموعة الأولى رفقة منتخبات، الفلبين وتونس وإيران.

وخاض المنتخب الوطني معسكرات تحضيرية للمشاركة في بطولة العالم، تضمنت مباريات ودية أمام منتخبات البحرين وتونس والجزائر وليبيا وقطر.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الكرة الطائرة المنتخب الوطني الأول للكرة الطائرة ماركو بونيتا منتخب إيران تونس

مواد متعلقة

الكرة الطائرة، موعد مباراة مصر وإيران في بطولة العالم بالفلبين

الكرة الطائرة، منتخب مصر يواجه إيران اليوم في بطولة العالم بالفلبين

الكرة الطائرة، منتخب الشباب يهزم زيمبابوي في افتتاح البطولة الإفريقية

الاتحاد الإفريقي يشيد بحسن تنظيم بطولة الكرة الطائرة للشباب

الأكثر قراءة

أبطال حرب أكتوبر حطموا أساطير العدو، علاء مبارك يستعين بتهديد السادات لإسرائيل

أخبار مصر: زيادة في الحج 80 ألف جنيه، قصة تزوير طبيبة طب شرعي تقرير وفاة أحمد الدجوي، حدث منتظر اليوم قد يشعل الشرق الأوسط

ليفربول يسعى للانفراد بقمة الدوري الإنجليزي أمام بيرنلي اليوم

القاهرة تقترب من الـ 40 والصعيد يعود إلى "الجحيم"، درجات الحرارة اليوم الأحد في مصر

أسعار الخضار اليوم، ارتفاع 11 صنفًا منها الطماطم والبطاطس والليمون

سعر السمك اليوم، انخفاض البوري 20 جنيها وارتفاع 3 أصناف منها المكرونة

استثناءات بحكم مناصبها أو طبيعة عملها.. 8 فئات معفاة من الحصول على ترخيص السلاح (إنفوجراف)

النيابة العامة تسلم 200 كيلو ذهب للبنك المركزي لدعم الاحتياطي النقدي

خدمات

المزيد

استقرار سعر الأرز بالأسواق اليوم السبت

تعرف على سعر الألومنيوم اليوم السبت في الأسواق

سعر كيلو الأرز اليوم السبت

ارتفاع سعر جرام الذهب مساء اليوم الجمعة

المزيد

انفوجراف

استثناءات بحكم مناصبها أو طبيعة عملها.. 8 فئات معفاة من الحصول على ترخيص السلاح (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل يجوز التواجد أثناء غسل الميت دون سبب؟ تعرف على رأي الإفتاء

تفسير حلم الموت في المنام وعلاقته بسماع أخبار غير سعيدة

الإفتاء تواصل عقد مجالسها الإفتائية في المحافظات حول "صلاة الجماعة.. فضائل وأحكام" (صور)

المزيد
الجريدة الرسمية
ads