رياضة

4 مواجهات قوية اليوم في بطولة إفريقيا لشباب الكرة الطائرة

منتخب الكرة الطائرة،
منتخب الكرة الطائرة، فيتو

الكرة الطائرة، تستأنف اليوم الإثنين، منافسات دور المجموعات ببطولة كأس الأمم الأفريقية للشباب تحت 20 عاما، المقامة حاليا على صالة حسن مصطفى بمدينة 6 أكتوبر، وتستمر حتى يوم 21 سبتمبر الجاري.

وتقام اليوم 4 مواجهات قوية مواعيدها كالتالي:

الكاميرون × رواندا - 1 ظهرا

المغرب × كينيا - 3 عصرا

مصر × أوغندا - 6 مساء

الجزائر × زيمبابوي - 8 مساء

وكان منتخب الكونغو الديموقراطية قد انسحب رسميًا من منافسات بطولة إفريقيا تحت 20 عاما أمس، بعد تأخر وصول البعثة إلى القاهرة.

وحقق منتخب مصر الفوز في الجولة الأولى من البطولة على منتخب زيمبابوي.

