حسن عابد: دعم الدولة سر نجاح البطولة الأفريقية لشباب الكرة الطائرة

حسن عابد، فيتو
حسن عابد، فيتو

الكرة الطائرة، أكد حسن عابد، المدير التنفيذي للاتحاد المصري للكرة الطائرة ومدير بطولة أفريقيا للشباب تحت 20 عامًا، أن مصر أصبحت الوجهة الأولى لاستضافة أكبر الأحداث الرياضية في القارة السمراء، بفضل الدعم غير المحدود من القيادة السياسية والبنية التحتية الرياضية المتطورة.

وقال عابد: إن اللجنة المنظمة، برئاسة منى عبد الكريم، في حالة انعقاد دائم لضمان خروج البطولة القارية، المقامة من 11 حتى 21 سبتمبر الجاري، بأفضل صورة تليق باسم ومكانة مصر قاريًا ودوليًا.

ووجّه مدير البطولة الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، ووصفه بأنه «الداعم الأول للرياضة المصرية»، مشيرًا إلى أن الطفرة الإنشائية التي شهدتها البلاد خلال السنوات السبع الأخيرة جعلت القاهرة قادرة على استضافة البطولات الإفريقية والعربية والعالمية بكفاءة عالية.

كما ثمّن عابد الدعم المتواصل من الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، ومجهوداته الكبيرة في رعاية الاتحادات الرياضية، إلى جانب إشادته بعمل مجلس إدارة الاتحاد المصري للكرة الطائرة برئاسة المهندس ياسر قمر، الذي يواصل تقديم نتائج مشرفة على المستويات كافة.

8 دول تشارك في بطولة أفريقيا للشباب تحت 20 عامًا

وأوضح مدير البطولة أن المنافسات تُقام على واحدة من أحدث الصالات المغطاة في مصر، بمشاركة ثماني دول، ويتأهل أصحاب المراكز الأولى في المجموعتين إلى دور الثمانية، ثم نصف النهائي والنهائي، مشيرًا إلى أن هذه النسخة مؤهلة لبطولة العالم 2026.

وفيما يتعلق باستعدادات المنتخب المصري، أكد عابد أن الاتحاد وفّر كل الإمكانات اللازمة، بقيادة المدير الفني أحمد سمير، الذي جهّز اللاعبين من خلال معسكر مغلق بالإسكندرية. وأشاد بمستوى العناصر المشاركة، واصفًا إياهم بـ«توليفة واعدة» تضم لاعبين تحت 21 عامًا شاركوا في بطولة العالم بالصين، وآخرين من منتخب تحت 20 عامًا المتوّج بالبطولة العربية.

واختتم عابد تصريحه بالتأكيد على أن البطولة تحظى بتنظيم مبهر نال إعجاب الوفود منذ وصولها، وأن الجهاز الفني واللاعبين تعاهدوا على تحقيق نتائج إيجابية تُضاف إلى سجل إنجازات الكرة الطائرة المصرية.

