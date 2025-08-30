روتين صباحي ومسائي للعناية بالبشرة في الصيف

روتين العناية بالبشرة، مع فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة وزيادة الرطوبة والتعرق، تتعرض البشرة لتحديات عديدة مثل الجفاف، زيادة إفراز الدهون، ظهور الحبوب، الاسمرار الناتج عن أشعة الشمس، والتصبغات.



لذلك، فإن اتباع روتين يومي منتظم للعناية بالبشرة صباحًا ومساءً يساعد على الحفاظ على نضارتها وحمايتها من الأضرار التي قد تترك أثرًا طويل الأمد.

أكدت خبيرة العناية بالبشرة والجسم سامنثا جريج، أن العناية بالبشرة في الصيف لا تقتصر على وضع كريم واقٍ من الشمس فحسب، بل هي منظومة متكاملة تبدأ من تنظيفها وترطيبها صباحًا، مرورًا بحمايتها أثناء النهار، وانتهاءً بتغذيتها وتجديدها ليلًا.

أضافت خبيرة العناية بالبشرة، أن الالتزام بروتين صباحي ومسائي متوازن مع استخدام منتجات مناسبة وطبيعية يضمن لبشرتك النضارة والإشراقة رغم حرارة الصيف.

فيما يلي تستعرض خبيرة العناية بالبشرة، روتين متكامل للعناية بالبشرة خلال الصيف:

روتين صباحي للبشرة

أولًا: الروتين الصباحي للعناية بالبشرة



1. تنظيف البشرة بلطف

أول خطوة أساسية في الصباح هي غسل الوجه بغسول مناسب لنوع البشرة.

البشرة الدهنية: يُفضّل استخدام غسول رغوي يحتوي على حمض الساليسيليك ليساعد على تقليل الإفرازات الدهنية وتنظيف المسام.

البشرة الجافة أو الحساسة: يفضل الغسول الكريمي الخالي من الكبريتات لتجنب الجفاف والتهيج.

وصفة طبيعية بديلة: يمكن غسل الوجه بماء الورد أو بمزيج من العسل الطبيعي مع قطرات من عصير الليمون لتطهير البشرة بلطف.

2. استخدام تونر خفيف

التونر يساعد على إعادة توازن درجة الحموضة في البشرة وإغلاق المسام بعد الغسيل. في الصيف يُفضل استخدام تونر طبيعي مثل:

ماء الورد المبرد.

شاي أخضر مغلي ومبرد، لما يحتويه من مضادات أكسدة.

3. ترطيب البشرة

الكثيرون يعتقدون أن الترطيب غير ضروري في الصيف بسبب العرق والزيوت، لكن الحقيقة أن الترطيب يحافظ على مرونة البشرة ويمنعها من إفراز دهون زائدة.

للبشرة الدهنية: كريمات أو جل ترطيب خفيف يحتوي على الألوفيرا أو حمض الهيالورونيك.

للبشرة الجافة: كريم ترطيب غني مع فيتامين E أو زبدة الشيا.

4. وضع واقي الشمس

هذه الخطوة تعتبر الأهم على الإطلاق في الروتين الصباحي. أشعة الشمس فوق البنفسجية هي السبب الأول لظهور البقع الداكنة والتجاعيد المبكرة.

يجب اختيار واقٍ بدرجة حماية +30 SPF أو أكثر.

يفضل أن يكون مناسبًا لنوع البشرة (جل للبشرة الدهنية، وكريم للبشرة الجافة).

يُعاد وضعه كل ساعتين إذا كان الشخص يتعرض للشمس مباشرة.

5. الاهتمام بالعينين والشفاه

كريم خاص بمنطقة حول العين لتقليل الانتفاخات والهالات.

بلسم شفاه يحتوي على واقٍ من الشمس لحماية الشفاه من الجفاف والتشقق.

6. لمسة نهائية

يمكن استخدام رذاذ منعش للبشرة يحتوي على الألوفيرا أو الخيار للحفاظ على الانتعاش خلال ساعات النهار.

روتين قبل النوم

ثانيًا: الروتين المسائي للعناية بالبشرة

المساء هو الوقت الذي تتنفس فيه البشرة وتبدأ في تجديد خلاياها، لذلك العناية الليلية مهمة جدًا.

1. إزالة المكياج والشوائب

أهم خطوة قبل النوم هي تنظيف الوجه من المكياج والأتربة العالقة طوال اليوم.

يمكن استخدام مزيل مكياج زيتي للبشرة الجافة أو ماء ميسيلار للبشرة الدهنية.

من الطرق الطبيعية: زيت جوز الهند أو زيت اللوز الحلو لإزالة المكياج بفاعلية.

2. تنظيف الوجه مجددًا

بعد إزالة المكياج، يُغسل الوجه بالغسول المناسب للتأكد من إزالة أي بقايا. هذه الخطوة تمنع انسداد المسام وظهور البثور.

3. استخدام تونر مهدئ

يساعد على تهدئة البشرة من آثار الحرارة والتعرض للشمس طوال اليوم. ماء البابونج المبرد أو ماء الورد يعتبران خيارين مثاليين.

4. العناية بالمشاكل الخاصة بالبشرة

إذا كانت البشرة معرضة للحبوب: استخدام سيروم يحتوي على النياسيناميد أو حمض الساليسيليك.

إذا كان هناك تصبغات: السيروم الغني بفيتامين C يساعد على توحيد لون البشرة.

إذا كانت البشرة متعبة: السيروم الليلي بمواد مثل الريتينول لتحفيز تجديد الخلايا (مع تجنب التعرض للشمس بعد استخدامه).

5. الترطيب العميق

يُفضل في الليل استخدام كريم ترطيب أقوى من النهار لأنه يمنح البشرة فرصة للتغذية العميقة أثناء النوم.

للبشرة الجافة: كريمات تحتوي على زبدة الكاكاو أو الهيالورونيك.

للبشرة الدهنية: جل مرطب خفيف لا يسبب انسداد المسام.

6. أقنعة طبيعية أسبوعية

مرة أو مرتين أسبوعيًا يمكن استخدام أقنعة طبيعية تساعد على تجديد البشرة:

قناع الخيار المبشور والزبادي لترطيب وتبريد البشرة.

قناع الطمي المغربي لامتصاص الدهون الزائدة وتنقية المسام.

قناع العسل والليمون لتفتيح البشرة والتخلص من البقع الداكنة.

7. العناية بالعينين والشفاه ليلًا

كريم العين بمكونات مهدئة مثل الكافيين أو فيتامين K.

مرطب شفاه غني بزيت جوز الهند أو زبدة الكاكاو لإصلاح التشقق أثناء النوم.

نصائح عامة للعناية بالبشرة في الصيف

شرب كميات كافية من الماء (2-3 لتر يوميًا) للحفاظ على ترطيب البشرة من الداخل.

تناول أطعمة غنية بمضادات الأكسدة مثل الفواكه الحمضية والتوت والخضروات الورقية.

تجنب الإفراط في غسل الوجه لأن ذلك قد يسبب جفافًا وزيادة إفراز الزيوت.

ارتداء قبعة ونظارات شمسية عند الخروج وقت الذروة لحماية الوجه والعينين.

النوم الكافي (7-8 ساعات) لأنه وقت تجديد البشرة.

