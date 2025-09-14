بعد حصاد المحاصيل الصيفية، انطلاق حملة موسعة لمكافحة القوارض بالبحيرة، غدا

تطلق مديرية الزراعة بالبحيرة حملة موسعة لمكافحة القوارض عقب حصاد المحاصيل الصيفية موسم 2025، بنطاق مدن ومراكز المحافظة، وذلك خلال الفترة من 15 سبتمبر وحتى 30 أكتوبر، بالتعاون مع الإصلاح الزراعي ومديرية الصحة والسكان.

توفير جميع المستلزمات من المبيدات

وتتضمن الحملة استخدام أحدث الوسائل والآليات مع التركيز على التوعية والإرشاد حول الاستخدام الآمن والفعال لضمان تحقيق أفضل النتائج بأقل تأثيرات بيئية، كما سيتم توفير جميع المستلزمات من المبيدات ومضادات التسمم بالوحدات الصحية والبيطرية للحد من انتشار الفئران.

حماية المحاصيل الصيفية

وشددت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، على أهمية الإعداد المسبق للحملة من خلال تنفيذ برامج توعية وإرشاد مكثفة، مع التأكيد على ضرورة تضافر الجهود بين جميع الجهات المعنية لضمان نجاح الحملة وتحقيق أهدافها في حماية المحاصيل الصيفية.

