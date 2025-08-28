محافظ البحيرة تتفقد عددا من القرى النائية بوادي النطرون (صور)

قامت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، اليوم الخميس، بجولة مفاجئة لعدد من القرى النائية بمركز وادي النطرون، شملت قرى الجعار، الحمراء، كفر داود، وبني سلامة، وذلك في إطار حرصها المستمر على متابعة الخدمات المقدمة للمواطنين بالمناطق النائية، والتواصل المباشر مع المواطنين للوقوف على احتياجاتهم ومشكلاتهم على أرض الواقع.

محافظ البحيرة خلال جولة تفقدية بوادي النطرون، فيتو

محافظ البحيرة خلال جولة تفقدية بوادي النطرون، فيتو

محافظ البحيرة خلال جولة تفقدية بوادي النطرون، فيتو

وخلال جولتها التفقدية بوحدة صحة الأسرة بقرية الجعار، والتي تعد أبعد قرى المركز عن المدينة، رصدت المحافظ وجود حشائش كثيفة وتراكمات مهملة منذ سنوات خلف المبنى، وهو ما قد يعمل على إنتشار الحشرات، مما يمثل خطرًا على الصحة العامة ويوفر بيئة غير آمنة للمرضى والمترددين على الوحدة.

محافظ البحيرة توجه برفع كفاءة وحدة قرية الجعار الصحية وتنفيذ حملة نظافة لإزالة التراكمات

على الفور، وجهت المحافظ برفع كفاءة الوحدة الصحية وتنفيذ حملة نظافة شاملة لإزالة التراكمات والحشائش ومكافحة الحشرات، مع سرعة توفير خزان مياه لتلبية احتياجات الوحدة وضمان إستمرار تقديم الخدمة الطبية في بيئة آمنة وصحية.

كما استمعت محافظ البحيرة، إلى مطالب الفريق الطبي والعاملين بالوحدة، وأشادت بالتزامهم وأداء مهامهم رغم التحديات التي تواجههم، مؤكدةً دعم المحافظة الكامل لتذليل أي معوقات تواجه تقديم الخدمة الصحية للمواطنين.

ضرورة إدراج قرية الجعار ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة

خلال الجولة، تفقدت المحافظ أيضًا الوحدة الصحية الجديدة بقرية الجعار، المنفذة ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، ووجهت بسرعة الإنتهاء من إجراءات التسليم ودخولها الخدمة وتقديم خدمات طبية متطورة لأهالي القرية والقرى المجاورة، كما تابعت مجمع خدمات المواطنين والمركز التكنولوجي بقرية الحمراء وكذا عدد من المصالح بقري كفر داود وبني سلامة.

محافظ البحيرة خلال جولة تفقدية بوادي النطرون، فيتو

محافظ البحيرة خلال جولة تفقدية بوادي النطرون، فيتو

وخلال الجولة، وجهت على الفور الوحدة المحلية بإزالة مبني مخالف بنطاق بني سلامة حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإزالة المخالفة.

وتؤكد محافظ البحيرة، على استمرار تكثيف الجولات الميدانية خاصةً في القرى والمناطق النائية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية للإرتقاء بالخدمات وتحقيق التنمية الشاملة، بما ينعكس على تحسين مستوى معيشة المواطنين وجودة حياتهم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.