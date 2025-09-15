توفيق عكاشة يطالب بإعادة صياغة فلسفة الإعلام المصري بما يتناسب مع المرحلة الراهنة

عبر الإعلامي توفيق عكاشة، عن رؤيته بشأن مستقبل الإعلام المصري، مؤكدًا أهمية إعادة صياغة فلسفته بالكامل بمختلف أدواته.

وقال عكاشة في رسالة عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "رسالتي إلى من يهمه الأمر لأهميته الشديدة.. لابد من إعادة صياغة فلسفة الإعلام المصري كاملًا بمختلف أدواته، ووضع فلسفة جديدة تتناسب مع هذه الفترة الزمنية، مستبعد منها الخلفيات اليسارية والإخوانية"، مشددًا على أن الإعلام يحتاج إلى نهج حديث يتماشى مع متغيرات المرحلة الحالية.

صورة من منشور الإعلامي الدكتور توفيق عكاشة



وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية قد وجه الحكومة بوضع خارطة طريق شاملة لتطوير الإعلام المصري، وذلك بالاستعانة بكل الخبرات والكفاءات المتخصصة، بما يضمن مواكبة الإعلام الوطني للتغيرات المتسارعة التي يشهدها العالم، ويُمكنه من أداء رسالته بما يتماشى مع توجهات الدولة المصرية الحديثة والجمهورية الجديدة.

كما وجه الرئيس بأهمية إتاحة البيانات والمعلومات للإعلام، خاصة في أوقات الأزمات التي تحظى باهتمام الرأي العام، حتى يتم تناول الموضوعات بعيدًا عن المغالاة في الطرح أو النقص في العرض.

وفي ذات السياق، شدد الرئيس على أهمية الاعتماد على الكوادر الشابة المؤهلة للعمل الإعلامي، وتنظيم برامج تثقيفية وتدريبية للعاملين في هذا المجال، مع التركيز على مفاهيم الأمن القومي، والانفتاح على مختلف الآراء، بما يرسخ مبدأ “الرأي والرأي الآخر” داخل المنظومة الإعلامية المصرية.

