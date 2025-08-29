السبت 30 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

المجلس الأوروبي: بوتين يختار الحرب على السلام

المجلس الأوروبي،
المجلس الأوروبي، فيتو

قال المجلس الأوروبي، مساء اليوم الجمعة: إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يختار الحرب في أوكرانيا على السلام.

من جانبه، قال المستشار الألماني أولاف شولتس، في وقت سابق من اليوم الجمعة: لا أتوقع نهاية قريبة للحرب في أوكرانيا وقد تستمر لأشهر ونحن مستعدون لذلك.

الاتحاد الأوروبي يبحث فرض عقوبات جديدة على روسيا

وأعلنت مفوضة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي كايا كالاس أن دول الاتحاد تبحث فرض عقوبات ثانوية في إطار التحضير للحزمة التاسعة عشرة من العقوبات على التعامل مع روسيا.

وقالت المسؤولة الأوروبية: "نناقش حاليا الحزمة التالية، كل ما يتعلق بموارد الطاقة، بالإضافة إلى العقوبات الثانوية.. والقيود المالية".

وأضافت أن "وزراء دفاع دول الاتحاد الأوروبي يبحثون اليوم الجمعة خلال اجتماعهم في الدنمارك تعديلا في تفويض البعثات الأوروبية العاملة في أوكرانيا، تمهيدا لمشاركتها المحتملة في ضمانات الأمن المستقبلية".

حزمة واسعة من العقوبات على روسيا منذ 2022

وفرض الغرب، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي، حزمة واسعة من العقوبات على روسيا منذ 2022، وانتقدت موسكو القيود الأوروبية ووصفتها بأنها غير قانونية وجزء من خط متواصل معاد لروسيا في أوروبا.

وأكدت موسكو أن العقوبات الأوروبية تلحق ضررا بفارضيها في الدرجة الأولى، مشيرة إلى أن الغرب يفتقر إلى الشجاعة للاعتراف بفشل العقوبات المفروضة على البلاد.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

بوتين أوكرانيا الحرب في أوكرانيا المجلس الأوروبي المستشار الألماني روسيا

مواد متعلقة

المستشار الألماني: لا أتوقع نهاية قريبة للحرب في أوكرانيا

المفوضية الأوروبية تخطط لتحويل 200 مليار يورو من الأصول الروسية لإعادة بناء أوكرانيا

أوكرانيا تعلن استهداف سفينة حربية روسية تحمل صواريخ

استقلال أوكرانيا، ذكرى التحرر من الاتحاد السوفيتي

الأكثر قراءة

التقرير الطبي لسائح أمريكي بعد العثور على جثته داخل شقة بالدقي

أسعار الكتاكيت والبط اليوم الجمعة في بورصة الدواجن

بعد اهتزاز مستوى الفريق، قرار من الخطيب بشأن 4 نجوم منهم إمام عاشور ومصطفى شوبير

ارتفاع الصويا، أسعار الأعلاف والحبوب في الأسواق اليوم الجمعة

ارتفاع الكندوز 36 جنيها والبتلو 25، قفزة في أسعار اللحوم اليوم بالأسواق

بعد ما فاق من الغيبوبة، سائق أوبر يروي تفاصيل مثيرة عن مصرع راكبة بصحبته على يد شابين وفتاتين بطريق الساحل

ميلان يتخطى ليتشي 2-0 ويحقق انتصاره الأول في الدوري الإيطالي

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم السبت 30 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

خدمات

المزيد

مع اقتراب إعدادها، ضوابط تشكيل القائمة الوطنية بانتخابات مجلس النواب

8 حالات تؤدي إلى اتخاذ جزاءات ضد البنوك المخالفة وفقا للقانون

7 خدمات من قطاع الخزانة لعملاء البنك الزراعي

ارتفاع الصويا، أسعار الأعلاف والحبوب في الأسواق اليوم الجمعة

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع.. منتخب مصر مع إثيوبيا.. الأهلي أمام بيراميدز.. ليفربول ضد آرسنال (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم السبت 30 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم السبت 30 – 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم السبت 30 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads
ads