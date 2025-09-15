غير صالحة للاستخدام، توفيق عكاشة يوجه رسالة للجامعة العربية ويكشف نهاية المحور السني والشيعي

كشف الإعلامي توفيق عكاشة عن انتهاء ما وصفه بـ "المحور السني والمحور الشيعي"، زاعمًا أن الخطة انتهت، وحققت أهدافها الموضوعة تمامًا، وأننا اليوم في أمر جديد، من يتمسك بالمحورين "السني والشيعي" سيرحل معهم.

انتهاء دور المحورين السنى والشيعى

وألمح توفيق عكاشة إلى انتهاء دور جامعة الدول العربية، ووصفها بأنها "غير صالحة للاستخدام"، مطالبًا بتحويل جامعة الدول العربية بأموالها إلى مدينة إنتاج سينمائي كبرى، على غرار مدينة هوليوود السينمائية الأمريكية، لنشر ما وصفه بـ "الثقافة الموحدة الناعمة".

المحور السني والشيعي، فيتو

وقال توفيق عكاشة عن دور دول المحور الشيعي والسني: "انتهاء دور المحور السنى والمحور الشيعى تمامًا حيث تم تنفيذ هذه الخطة وقد حققت أهدافها تمامًا، وكل من سوف يتمسك بأحد المحورين سوف يرحل معه، من هنا يجب أن نستوعب انتهاء دور الدول، التى كانت تتزعم المحور الشيعى والمحور السني وتوتة توتة خلصت هذه الحدوتة ونحن الآن فى حدوتة جديدة"

الجامعة العربية غير صالحة للاستخدام ودورها انتهي

أما عن دور جامعة الدول العربية، فقال توفيق عكاشة: "لابد من تحويل جامعة الدول العربية بأموالها إلى مدينة إنتاج سينمائي كبرى على غرار هوليوود لنشر الثقافة الموحدة الناعمة لأنها غير صالحة للاستخدام الآن خلص فيلمها"



جدير بالذكر أن جامعة الدول العربية تعقد، اليوم الاثنين، القمة العربية الطارئة في الدوحة، لدعم قطر في الضربة التي تعرضت لها من قبل الاحتلال الإسرائيلي، مؤخرًا، والتي استهدف فيها الاحتلال مقرات حركة المقاومة الفلسطينية حماس في العاصمة القطرية "الدوحة".

وتُعقد القمة العربية الطارئة في الدوحة اليوم، في توقيت حرج تواجهه دول منطقة الشرق الأوسط والعالم، ما يتطلب قرارات قوية واضحة ضد انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي في المنطقة، والتي تحدث بمباركة ودعم من الولايات المتحدة الأمريكية.



ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.