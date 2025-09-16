الثلاثاء 16 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

سياسة

اللواء الغباري: تشكيل قوة عربية يتطلب الاتفاق على تحديد العدو ومعرفة قدراته وتسليحه وحجمه

اللواء محمد الغبارى
اللواء محمد الغبارى مدير كلية الدفاع الوطني الأسبق

قال اللواء محمد الغباري، مدير كلية الدفاع الوطني الأسبق والخبير العسكري والاستراتيجي: إن أي مشروع لإنشاء قوة عسكرية عربية موحدة يجب أن يبدأ أولًا بتحديد العدو الذي تستهدف هذه القوة مواجهته، ومعرفة قدراته وتسليحه وحجمه. 

وأوضح اللواء الغباري في تصريح لـ “فيتو”، أن تشكيل قوة عربية مشتركة هو أمر ضروري وملح، وقد اجتمع بالفعل رؤساء أركان الجيوش العربية لهذا الغرض، إلا أنهم لم يتفقوا على تحديد عدو مشترك.

وأضاف أن دول الخليج تعتبر إيران العدو الرئيسي، بينما تضع دول أخرى إسرائيل في هذه الخانة، في حين ترى ليبيا أن تشاد هي الخطر، وتعتبر الجزائر أن المغرب هو التهديد الأساسي لها. 

وهذا التباين، بحسب الغباري، يرجع إلى أن الاستعمار عمل على زرع خلافات وصراعات داخلية بين الدول العربية، بحيث يكون لكل دولة عدوها الخاص، مما يصعب تشكيل جبهة موحدة أو قوة عربية ذات هدف واضح.

 

معوقات تعترض فكرة جيش عربى موحد 

وأكد الغباري أن هناك معوقات متعددة تعترض طريق إنشاء قوة عسكرية عربية موحدة، من أبرزها المعوقات السياسية، والتي يمكن تجاوزها، لكن المشكلة الحقيقية تكمن في غياب التوافق العسكري بين الدول العربية. وأوضح أن هناك تجربة سابقة في هذا السياق، حيث جرت مفاوضات عام 1978 لتوحيد المصطلحات والرموز العسكرية، لكنها انتهت إلى ما أسماه "الاتفاق على ألا يتفقوا"، في إشارة إلى فشل تلك المحاولة.

وأشار إلى أن العرب أنفسهم يسهمون في إجهاض فكرة الجيش العربي الموحد، مستدلًا بما حدث بعد تحرير الكويت، عندما تم طرح فكرة اعتبار القوات المشاركة في التحرير نواة لجيش عربي موحد، إلا أن الولايات المتحدة رفضت ذلك، كما هددت إيران بضرب هذه القوة، ما أدى إلى تراجع الفكرة.

وشدد الغباري على أن إنشاء جيش عربي يجب أن يُبنى على أساس أنه ليس موجَّهًا ضد أي طرف بعينه، مؤكدًا أن الصراع العربي الإسرائيلي لا يمكن حله بالقوة العسكرية، خاصة وأن دولة إسرائيل نالت اعترافًا دوليًا منذ عام 1948 من قبل القوى الكبرى، مثل روسيا وألمانيا وفرنسا وبريطانيا، التي أضافت في ذلك الوقت بندًا يُلزم بالحفاظ على أمن وسلامة هذه الدولة.

وواصل الغباري حديثه قائلا: إن اتفاقية الدفاع العربي المشترك واجهت عقبات خارجية، حيث ردت كل من الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا على هذه الاتفاقية بإصدار إعلان مشترك يؤكد التزامهم بالحفاظ على أمن إسرائيل.

وأضاف أن الرئيس الراحل أنور السادات، عندما حاول القضاء على "الثغرة" خلال حرب أكتوبر 1973، وجد نفسه في مواجهة مباشرة مع الولايات المتحدة، ما يدل على حجم الضغوط الدولية التي تُمارس لمنع أي تحرك عسكري عربي قد يهدد إسرائيل. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

جيش عربى موحد دعوة الرئيس السيسي العربدة الاسرائيلية الانحياز الامريكى الحق الفلسطيني

مواد متعلقة

مشاركة ناجحة بقمة الدوحة، السيسي يؤكد ثوابت السياسة المصرية في دعم الأمن والاستقرار الإقليمي

مسلم: مصر جاهزة للحرب دومًا.. والجميع يرى حجم التطوير العسكري الكبير الذي قام به الرئيس السيسي

فيتو في عددها الجديد.. واحد اتنين الجيش العربي فين ؟..مطالبات واسعة بتفعيل دعوة الرئيس إلى تشكيل قوة ردع مشتركة

برلمانى يتوقع تأييد عربي لمقترح تشكيل قوة عسكرية مشتركة

الأكثر قراءة

وسط جدل الهجوم على الدوحة، إجراء عاجل من أمريكا بشأن الطائرة الرئاسية المهداة من قطر

وزير التعليم يكشف حقيقة تأجيل العام الدراسي الجديد

هنخسر كتير، توفيق عكاشة يطالب بتعديل السياسة الخارجية المصرية ويوجه رسالة للمسؤولين في قطر

نجم ليفربول السابق يحذر من تدهور أداء محمد صلاح بسبب صفقة إيزاك

مفاجأة بشأن الأسورة الملكية المختفية من المتحف المصري بالتحرير

مصادر بالأهلي تكشف موقف فيتوريا من قيادة الفريق

"مغلف غامض" يدفع نتنياهو لطلب مغادرة جلسة محاكمته

بعد ارتباط اسمه بالأهلي، أرقام روي فيتوريا مع باناثانايكوس ومنتخب مصر

خدمات

المزيد

أسعار الخضار اليوم، الطماطم تواصل ارتفاعها وقفزة في البامية وانخفاض الليمون

مد مهلة استلام شقق فالي تاورز بمدينة حدائق أكتوبر، اعرف الموعد الجديد

شروط نقل وزراعة الأعضاء البشرية من المصريين للأجانب وفق القانون

سعر السمك اليوم، انخفاض كبير بالبوري والجمبري وارتفاع 10 جنيهات في الكابوريا

المزيد

انفوجراف

مخالفات أدت إلى إغلاق دار "زهرة مصر" (إنفوجراف )

المزيد

دين ودنيا

المزيد

دعوة الغريب مستجابة، ما حقيقة هذه المقولة وهل وردت في حديث شريف؟

من أخلاق الإسلام، تعرف على أهمية الصبر وأنواعه في القرآن والسنة

تفسير حلم أكل الجمبري في المنام وعلاقته بتحسن الأوضاع المادية

المزيد
الجريدة الرسمية
ads