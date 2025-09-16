اللواء الغباري: تشكيل قوة عربية يتطلب الاتفاق على تحديد العدو ومعرفة قدراته وتسليحه وحجمه

قال اللواء محمد الغباري، مدير كلية الدفاع الوطني الأسبق والخبير العسكري والاستراتيجي: إن أي مشروع لإنشاء قوة عسكرية عربية موحدة يجب أن يبدأ أولًا بتحديد العدو الذي تستهدف هذه القوة مواجهته، ومعرفة قدراته وتسليحه وحجمه.

وأوضح اللواء الغباري في تصريح لـ “فيتو”، أن تشكيل قوة عربية مشتركة هو أمر ضروري وملح، وقد اجتمع بالفعل رؤساء أركان الجيوش العربية لهذا الغرض، إلا أنهم لم يتفقوا على تحديد عدو مشترك.

وأضاف أن دول الخليج تعتبر إيران العدو الرئيسي، بينما تضع دول أخرى إسرائيل في هذه الخانة، في حين ترى ليبيا أن تشاد هي الخطر، وتعتبر الجزائر أن المغرب هو التهديد الأساسي لها.

وهذا التباين، بحسب الغباري، يرجع إلى أن الاستعمار عمل على زرع خلافات وصراعات داخلية بين الدول العربية، بحيث يكون لكل دولة عدوها الخاص، مما يصعب تشكيل جبهة موحدة أو قوة عربية ذات هدف واضح.

معوقات تعترض فكرة جيش عربى موحد

وأكد الغباري أن هناك معوقات متعددة تعترض طريق إنشاء قوة عسكرية عربية موحدة، من أبرزها المعوقات السياسية، والتي يمكن تجاوزها، لكن المشكلة الحقيقية تكمن في غياب التوافق العسكري بين الدول العربية. وأوضح أن هناك تجربة سابقة في هذا السياق، حيث جرت مفاوضات عام 1978 لتوحيد المصطلحات والرموز العسكرية، لكنها انتهت إلى ما أسماه "الاتفاق على ألا يتفقوا"، في إشارة إلى فشل تلك المحاولة.

وأشار إلى أن العرب أنفسهم يسهمون في إجهاض فكرة الجيش العربي الموحد، مستدلًا بما حدث بعد تحرير الكويت، عندما تم طرح فكرة اعتبار القوات المشاركة في التحرير نواة لجيش عربي موحد، إلا أن الولايات المتحدة رفضت ذلك، كما هددت إيران بضرب هذه القوة، ما أدى إلى تراجع الفكرة.

وشدد الغباري على أن إنشاء جيش عربي يجب أن يُبنى على أساس أنه ليس موجَّهًا ضد أي طرف بعينه، مؤكدًا أن الصراع العربي الإسرائيلي لا يمكن حله بالقوة العسكرية، خاصة وأن دولة إسرائيل نالت اعترافًا دوليًا منذ عام 1948 من قبل القوى الكبرى، مثل روسيا وألمانيا وفرنسا وبريطانيا، التي أضافت في ذلك الوقت بندًا يُلزم بالحفاظ على أمن وسلامة هذه الدولة.

وواصل الغباري حديثه قائلا: إن اتفاقية الدفاع العربي المشترك واجهت عقبات خارجية، حيث ردت كل من الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا على هذه الاتفاقية بإصدار إعلان مشترك يؤكد التزامهم بالحفاظ على أمن إسرائيل.

وأضاف أن الرئيس الراحل أنور السادات، عندما حاول القضاء على "الثغرة" خلال حرب أكتوبر 1973، وجد نفسه في مواجهة مباشرة مع الولايات المتحدة، ما يدل على حجم الضغوط الدولية التي تُمارس لمنع أي تحرك عسكري عربي قد يهدد إسرائيل.

