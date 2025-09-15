برلمانى يتوقع تأييد عربي لمقترح تشكيل قوة عسكرية مشتركة

قال اللواء يحيى كدوانى، عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بـ مجلس النواب، إن القمة العربية المشتركة المقرر عقدها في العاصمة القطرية الدوحة عليها دورًا هامًا في اتخاذ قرارات حاسمة وقوية ردًا على اعتداءات حكومة الاحتلال الإسرائيلى ضد دولة قطر.

تشكيل قوة عربية مشتركة

ودعا كدوانى في تصريحات خاصة لـ فيتو، القمة العربية المقرر عقدها بتبني مقترح الرئيس السيسي بشأن تشكيل قوة عربية مشتركة، مشيرا إلى أن ذلك المقترح أصبح ضرورة حتمية الآن في ظل الظروف والتحديات الأمنية التى تواجه المنطقة حاليا.

وحول ما تعرضت له قطر من استهداف عسكرى مؤخرا، أوضح كدوانى أن قطر تعرضت لخدعة من أمريكا وإسرائيل لتحقيق أهدافها بالمنطقة.

الولايات المتحدة الأمريكية

وأضاف كداونى، أن الولايات المتحدة الأمريكية لا تهدف إلى استقرار المنطقة وتساعد إسرائيل على تحقيق ذلك بالمنطقة.



وأشار إلى أن ذلك يؤكد الحاجة الماسة إلي القوة العسكرية العربية المشتركة للدفاع عن الدول العربية.

عضو لجنة الدفاع والأمن القومى

وقال عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، إن تشكيل تلك القوة ليس صعبا بل يحتاج إلى الإرادة فقط، مشيرا إلي أنه يتوقع اتفاق وتأييد عدد من الدول العربية علي مقترح الرئيس السيسي ومنها السعودية والإمارات وقطر والعراق.



واستبعد كدوانى، تأييد عدد من الدول لهذه الخطوة بسبب عدم وجود مصلحة لهم فيها، مثل سوريا ولبنان وعمان.

