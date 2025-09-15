خبير: السيسي يبعث برسالة للداخل الإسرائيلي محذرا من خطر انهيار السلام ويحمل نتنياهو المسؤولية

قال الدكتور أحمد فؤاد أنور،أستاذ العبريات بجامعة الإسكندرية الخبير بملف الصراع العربى الاسرائيلى : إن كلمة الرئيس السيسي بالقمة العربية فى الدوحة، وضعت النقاط فوق الحروف، وكانت بمثابة التلجيم للشطط الإسرائيلى، وتفعيل مخرجات الاجتماع الوزارى بجامعة الدول العربية بشأن التنسيق الامنى ودعوة الرئيس أيضا إلى تنسيق عربى إسلامى، والتأكيد على أن الاعتداء على أى دولة عربية يجب أن يكون بشكل جماعى، لأن هذه الإجراءات الإسرائيلية تهدد أمن المنطقة وسلامتها ككل

الرئيس السيسي بعث برسالة للداخل الإسرائيلي بأن السلم بات مهددا

وأكد في تصريح لفيتو أن المستجدات التى تجرى على الساحة تستدعى اتخاذ خطوات ضدها وهذا يقتضى ردود فعل توازي هذه المخططات خاصة أن الرئيس السيسي بعث برسالة للداخل الإسرائيلى بأن السلام بات مهددا وفى خطر، وأن اتفاقية كامب ديفيد التى تم الحفاظ عليها طوال 45 عاما أصبحت على المحك بسبب الاعتداءات الإسرائيلية، والقاهرة تحمل نتنياهو وحكومته مسئولية أى تهديد للسلم فى المنطقة أو تراجع للاتفاقيات فى ظل الانتهاكات الاسرائيلية لهذه الاتفاقيات

الرئيس السيسي أكد ضرورة التعاون الأمنى فى مواجهة التهديدات

وواصل حديثه قائلا: إن الرئيس السيسي أكد أن التعاون الأمنى فى مواجهة التهديدات يجب أن يكون إسلاميا، وهذا الأمر يشكل عنصر قلق لإسرائيل، لأن التعاون مع إيران وتركيا وباكستان سيقلق إسرائيل كثيران اضف إلى ذلك أن الرئيس السيسي أكد على موقف مصر الثابت من القضية الفلسطينية وضرورة إقامة الدولة الفلسطينية على حدود قبل 67 بما فيها القدس، وأن الممارسات الإسرائيلية تضر بالأمن الإسرائيلى.

