مسلم: مصر جاهزة للحرب دومًا.. والجميع يرى حجم التطوير العسكري الكبير الذي قام به الرئيس السيسي

قال الدكتور محمود مسلم، رئيس لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بمجلس الشيوخ، أمين الإعلام بحزب الجبهة الوطنية: إن رد فعل الدول العربية والإسلامية حال عودة الاحتلال الإسرائيلي للاعتداءات مرة أخرى سيكون مختلفا، مؤكدًا أن إسرائيل دولة منفلتة وحكومتها يمينية متطرفة، ودائما ما تقوم بانتهاكات خارج سياق القانون الدولي وضد الإنسانية، مشددًا على أن "مصر مستعدة للحرب دومًا، لأنها في منطقة مشتعلة".

وأضاف «مسلم» في لقاء اليوم على قناة «الغد»: «رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يريد فعل أي شيء في المنطقة في أي وقت يشاء بلا أي مراجعة من أي أحد، وهناك خلل في المنظومة الدولية بسبب التأييد الأعمى من الولايات المتحدة لنتنياهو، ومقابلة وزير الخارجية الأمريكي مع رئيس وزراء الاحتلال بالتزامن مع عقد القمة العربية الإسلامية الطارئة مقصود، وسبقه زيارة رئيس الوزراء القطري لواشنطن خلال الأيام الماضية»، لافتًا أن الولايات المتحدة قد تكون تراجع مواقفها، وقد تكون توزع أدوار من خلال تصريحات متضاربة.

وتابع: «قلت قبل ذلك إنه من واقع تحليل خطابات وتصريحات دونالد ترامب، وربطها على أرض الواقع، ستبدو مختلفة تماما، ومتضاربة، فهو طوال الوقت يهدد ولا ينفذ وعوده، ودائما ما يقول كلاما معسولا للعرب».

وأوضح: «هناك ما يخيف الاحتلال الإسرائيلي من القمة العربية الإسلامية الطارئة، وهو ما تحدث عنه الرئيس عبدالفتاح السيسي في إيجاد آلية للتعاون بين الدول العربية والإسلامية لمواجهة مثل هذه المواقف، فهذه الآلية لابد أن تفعل، لأن تكرار هذه التصرفات من اليمين المتطرف من الضروري أن يقابله رد عربي، وأتمنى أن يكون هناك تطبيق لهذه الآلية، وإن توفرت الإرادة سيتم تنفيذها»، مشيرا إلى أن القمة لا تستهدف إسرائيل فقط، بل للولايات المتحدة أيضا التي تدعم دولة الاحتلال.

وأشار «مسلم» إلى أنه «للأسف إذا تجاوزنا هذا الحادث سوف يتكرر في دول عربية وإسلامية أخرى بهذا الصلف الإسرائيلي، لاسيما بعدما حدث في سوريا ولبنان».

وعن استمرار العملية التفاوضية، قال:«البيان كان واضحا بشأن الوساطة المصرية القطرية الأمريكية، ويجب أن تستمر هذه الوساطة، ورغم ما فعلته إسرائيل، فمصر وقطر في وساطتهما يعبران عن الجانب الفلسطيني، لاسيما وأن طبول الحرب تدق في المنطقة».

الدكتور محمود مسلم

وتابع: «اعتقد استمرار وفد حماس في التفاوض والحفاظ عليه، قطر تستطيع ذلك، ومصر ترحب بهم ومن الممكن أن يزوروا مصر، طالما توجد أسباب لذلك، فالوفد الحمساوي يمثل غزة في المفاوضات، وتحركاتهم تتطلب المزيد من الحرص وتأمين بشكل أكبر، أينما يذهب».

وأوضح أنه يجب أن يكون الرد على الاحتلال عنيفا حتى لا يتكرر الأمر، مشيرا إلى أن الحكومة الإسرائيلية ستركز على غزة وسيكون لديها وقت للالتفات إلى أي دولة خارجية، ومصر دائما على استعداد للحرب بسبب تطور قواتها المسلحة وأسلحتها ومشاركتها في مناورات عسكرية ضخمة، وتحمل شعار أن الاستعداد للحرب هو أفضل الطرق للسلام، ومصر تستعد للحرب منذ أن وقعت اتفاقية السلام مع إسرائيل، والجميع يرى التطوير العسكري الكبير الذي قام به الرئيس عبدالفتاح السيسي وهناك حالة استعداد، ربطها البعض بالأوضاع في غزة، ولكن مصر في منطقة مشتعلة، وبالتالي فهي مستعدة دومًا".

الدكتور محمود مسلم

واختتم مسلم حديثه، قائلا:«الشوارع العربية والإسلامية ستهدأ إذا توقفت الحرب في غزة، ومع إقرار السلام والاعتراف بالدولة الفلسطينية، لكن أول الطريق هو إيقاف الدماء في غزة فورًا، وإيصال المساعدات، والقمة جسدت بعض هذا الغضب، والقادة عبروا عن غضب الشارع المحتقن من ممارسات إسرائيل».

