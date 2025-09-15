الإثنين 15 سبتمبر 2025
أخبار مصر

فيتو في عددها الجديد.. واحد اتنين الجيش العربي فين ؟..مطالبات واسعة بتفعيل دعوة الرئيس إلى تشكيل قوة ردع مشتركة

تتناول فيتو في عددها الجديد تفاصيل القمة العربية الإسلامية الطارئة في الدوحة ونتائجها التي خالفت التوقعات، في ظل العدوان الصهيوني على عدد من البلدان العربية وآخرها قطر.

وتقرأ أيضا في العدد الجديد:

  • واحد اتنين.. الجيش العربي فين؟ قمة الدوحة الطارئة تخالف التوقعات.. العدوان على قطر يكشف هشاشة الأمن القومي العربي.. مطالبات واسعة بتفعيل دعوة الرئيس إلى تشكيل قوة ردع مشتركة.. استراتيجيون ودبلوماسيون يضعون شروط وضوابط «الاصطفاف العربي» ضد أمريكا وإسرائيل

 

  •  10 جيوش عربية تحتل مراكز متقدمة فى التصنيف العالمي 

 

  • جمهورية القائم بالأعمال!.. مناصب حساسة يُسيرها مسئولون مؤقتون.. الظاهرة تمتد إلى الجامعات والدواوين الحكومية ومديريات الوزارات.. وخبراء: تكريس للبيروقراطية وإهدار للكفاءات

 

  •  وزير فى مهمة انتحارية بقلم عصام كامل

 

  •  صدام دستوري مرتقب.. ضحايا «الإيجار القديم» يطعنون على تعديلات القانون أمام «الدستورية العليا».. وقانونيون: لجان الحصر عشوائية 

 

  • الانقسام يضرب «المحامين العرب".. وبيانات نارية متبادلة.. و«علام»: الشرعية هي الحل

 

  •  أكاديميات الوهم!.. كيانات غير رسمية تخدع الطلاب بالعمل في الضيافة الجوية والطيران.. وألف جنيه عقوبة مزاولة نشاط تعليمي دون ترخيص

 

  •  سائق أوبر بدرجة بروفسير.. مرتبات أساتذة الجامعات لا تكفى «حياة كريمة».. وبعضهم يلجأ إلى «العمل سرًا» لاستكمال الشهر! 

 

  • الخطيب.. ألف شكر!

