مشاركة ناجحة بقمة الدوحة، السيسي يؤكد ثوابت السياسة المصرية في دعم الأمن والاستقرار الإقليمي

شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي في القمة العربية الإسلامية الاستثنائية، التي عقدت في الدوحة، لبحث العدوان الإسرائيلي على دولة قطر.

وأكد الرئيس على تضامن مصر الكامل مع دولة قطر الشقيقة، حكومةً وشعبًا.

كما ألقى كلمة مصر خلال أعمال القمة الاستثنائية، استعرض فيها رؤية القاهرة تجاه مستجدات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، وأكد على ثوابت السياسة المصرية في دعم الأمن والاستقرار الإقليمي.

كما عقد الرئيس عددًا من اللقاءات الثنائية على هامش القمة، لبحث سبل تعزيز التعاون والتنسيق المشترك.

