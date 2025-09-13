يعرض قريبا، كل ما تريد معرفته عن المسلسل الخليجي “المحامية”

يترقب عشاق الدراما الخليجية عرض مسلسل خليجي جديد وهو مسلسل “المحامية”، والذي يشارك به نخبة من النجوم في مقدمتهم لبنى عبد العزيز ومحمد القس.

كل ما تريد معرفته عن مسلسل المحامية

ومن المقرر أن ينطلق عرض مسلسل المحامية يوم الخميس 25 سبتمبر الجاري على منصة شاهد ضمن قائمة أعمالها الأصلية.

والعمل ينتمي إلى الدراما القانونية، حيث يسلط الضوء على قضايا المرأة من خلال شخصية مها، التي تقدمها الفنانة لبنى عبد العزيز، وهي محامية تدخل في مواجهات وقضايا نسائية ليست سهلة وفي ظل هذا تتأثر بماضيها وتدخل في تحديات تؤثر على موازين حياتها.

ويشارك في بطولة مسلسل المحامية إلى جانب لبنى عبد العزيز كل من: محمد القس، عبدالرحمن بن نافع، سعد الشطي، ليلى مالك، وهاشم نجدي، وهو من تأليف نورة العمري وإخراج جاسم المهنا.

من هي لبنى عبد العزيز

الفنانة لبنى عبد العزيز ولدت في مصر في 22 فبراير عام 1985 لأب سعودي وأم مصرية، وبدأت مسيرتها الإعلامية من خلال تقديم برنامج سيدتي على قناة روتانا خليجية، لتشق بعد ذلك طريقها نحو التمثيل، حيث برزت في أدوار مميزة مثل مسلسل بيت العنكبوت، وخريف القلب.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.