موعد مباراة ريال مدريد ومارسيليا في دوري أبطال أوروبا والقناة الناقلة

دوري أبطال أوروبا، يستقبل فريق ريال مدريد نظيره أولمبيك مارسيليا الفرنسي، مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب "سانتياجو برنابيو" في الجولة الأولى لمرحلة الدوري لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وستكون هذه أول مباراة من ثماني مباريات لريال مدريد بقيادة تشابي ألونسو، في مرحلة الدوري لبطولة دوري أبطال أوروبا.


ومن المقرر أن يلتقي ريال مدريد أيضًا يوفنتوس ومانشستر سيتي وموناكو بملعب سانتياجو برنابيو، بينما يلعب أربع مباريات أخرى خارج الديار ضد كيرات ألماتي وليفربول وأولمبياكوس وبنفيكا.

تنطلق مباراة ريال مدريد ومارسيليا في دوري أبطال أوروبا اليوم الثلاثاء، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

 

تذاع مباراة ريال مدريد أمام مارسيليا في دوري أبطال أوروبا عبر قناة beIN sports HD 1.


ويأتي ريال مدريد من انتصار في الدوري الإسباني أمام ريال سوسيداد بهدفين لهدفين، ويتصدر ترتيب الليجا برصيد 12 نقطة، حيث حقق الفوز في مبارياته الأربعة.

فيما تغلب مارسيليا على لوريان برباعية دون رد في الدوري الفرنسي، ويتواجد بالمركز السابع في جدول الترتيب برصيد 6 نقاط.د

جدير بالذكر أن ريال مدريد النادي الأكثر تتويجًا بلقب دوري أبطال أوروبا 15 مرة، ودع المسابقة في الموسم الماضي من الدور ربع النهائي على يد آرسنال الإنجليزي.

 

 

