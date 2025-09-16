الثلاثاء 16 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

وسط جدل الهجوم على الدوحة، إجراء عاجل من أمريكا بشأن الطائرة الرئاسية المهداة من قطر

الطائرة الرئاسية
الطائرة الرئاسية الأمريكية

كشفت القوات الجوية الأمريكية، أمس الاثنين، مصير الطائرة الت قدمتها قطرهدية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، صيف هذا العام، وسط جدل سياسي وأمني حاد حول المخاطر التي قد تشكلها.

أعلنت القوات الجوية الأمريكية، أمس الاثنين، بدء عمليات تعديل طائرة من طراز "بوينج 747"، كانت قطر قد قدمتها هدية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، صيف هذا العام، وسط جدل سياسي وأمني حاد حول المخاطر التي قد تشكلها.


وأكد متحدث باسم القوات الجوية الأمريكية، أن الطائرة المعدلة ستُخصص "لدعم النقل الجوي التنفيذي"، في إشارة إلى احتمال تحويلها لطائرة رئاسية جديدة، كما رغب الرئيس الأمريكي، ومع ذلك، أحاطت القوات الجوية تفاصيل التعديلات والمقاول المنفذ لها بستار من السرية.


وأثارت الطائرة المهداة انتقادات حادة من كلا الحزبين الجمهوري والديمقراطي، تحذر من مخاطر تجسسية جسيمة، حيث وصف السناتور الجمهوري تيد كروز، القبول بالهدية بأنه "يثير مشاكل كبيرة متعلقة بمكافحة التجسس والمراقبة".

من جانبه، حذّر السناتور الديمقراطي جاك ريد، عضو لجنة القوات المسلحة البارز، من أن قبول الطائرة يمثل "مخاطر جمّة على صعيد مكافحة التجسس من خلال منح دولة أجنبية إمكانية الوصول إلى أنظمة واتصالات حساسة".


وكشفت تقارير أمريكية سابقة أن عملية إعادة تجهيز الطائرة المستعملة مهمة شاقة، حيث ستتطلب تفكيكها بالكامل وإعادة بنائها بمعدات أمنية وتواصل آمنة، وهي عملية قد تستغرق ما بين أشهر عدة وسنتين.

وقدّر وزير سلاح الجو الأمريكي تروي مينك، أن تكلفة التحديث "على الأرجح" ستقل عن 400 مليون دولار، ولضمان أمن الطائرة، ستشرف على المشروع إلى جانب القوات الجوية، مجموعة من الوكالات الحكومية تشمل جهاز الخدمة السرية، ووكالة المخابرات المركزية (CIA)، ووكالة الأمن القومي (NSA)، والبيت الأبيض.


يأتي هذا الجدل، في وقت شهدت فيه العلاقات الأمريكية القطرية، توترًا طفيفًا في الآونة الأخيرة، عقب الهجوم الإسرائيلي على الدوحة الأسبوع الماضي.

وكان البيت الأبيض قد أعلن أنه لم يُخطَر إلا بعد إطلاق الصواريخ، مما لم يُتح لترامب فرصة لمعارضة الضربة.

لكن موقع أكسيوس الأمريكي كشف نقلا عن 3 مسئولين إسرائيليين أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أبلغ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، صباح الثلاثاء الماضي، أن إسرائيل تخطط لمهاجمة قادة حماس في قطر، قبل وقت قصير من وقوع الضربة.

ووفقًا للمسؤولين الإسرائيليين، أبلغ نتنياهو البيت الأبيض في وقت متأخر جدًّا، لكن ذلك كان مبكرًا بما يكفي لإلغاء الضربة.

وقال 3 مسئولين إسرائيليين لموقع أكسيوس إن نتنياهو اتصل بترامب بشأن الضربة الوشيكة في حوالي الساعة 8 صباحًا بتوقيت واشنطن، ووردت التقارير الأولى عن الانفجارات في الدوحة في الساعة 08:51 صباحًا.


وزعم مسؤول إسرائيلي رفيع المستوى أن “ترامب كان على علم بالضربة قبل إطلاق الصواريخ، في البداية”، وقال: «كان هناك نقاش على المستوى السياسي بين نتنياهو وترامب، وبعد ذلك عبر القنوات العسكرية، وترامب لم يرفض».

وقال مسؤول إسرائيلي رفيع المستوى آخر إن الولايات المتحدة أُبلغت «مسبقًا» على المستوى السياسي، مضيفا: «لو أراد ترامب إيقاف الضربة، لكان بإمكانه ذلك، لكنه لم يفعل».

وأكد المسئولان أن الصواريخ لم تكن قد أُطلقت بعد عندما تحدث ترامب ونتنياهو، وأكدا أن إسرائيل كانت ستلغي الضربة لو اعترض ترمب عليها.

 وفي سياق متصل، أكد مسؤول أمريكي كبير أن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، سيزور قطر خلال جولته الحالية إلى الشرق الأوسط، في خطوة يرى مراقبون أنها تهدف لتهدئة الأجواء.

