قطر تكشف سبب إهدائها طائرة هدية لترامب وحقيقة اتهامها بالرشوة

قال الشيخ محمد بن عبد الرحمن رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثان: إن تقديم قطر هدية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب طائرة بوينج 747-8 هو "أمر طبيعي يحدث بين الحلفاء".

قطر تكشف سبب تقديم طائرة هدية لترامب

وجاء حديث آل ثاني خلال منتدى اقتصادي عقد في الدوحة.

ورفض محمد آل ثانٍ الانتقادات الموجهة لقطر على خلفية إهداء ترامب طائرة فاخرة بقيمة 400 مليون دولار لتكون بمثابة طائرة رئاسية جديدة.

واعتبر أن هذه الهدية "تبادل بين دولتين"، مضيفا أن المسألة "أمر طبيعي يحدث بين الحلفاء، وباختصار، لا أعرف لماذا يعتقد البعض أن هذا يُعتبر رشوة أو أن قطر تسعى لكسب النفوذ لدى هذه الإدارة".

الاقتصاد القطري سجل نموا حقيقيا بنسبة 2.4% العام الماضي

وفي سياق آخر أشار إلى أن الاقتصاد القطري، سجل نموا حقيقيا بنسبة 2.4% العام الماضي.

وتابع: اليوم نعلن إطلاق الحزمة الأولى من مجموعة الحوافز للمستثمرين، وسنطلق مشروعا جديدا يطمح للعالمية خلال هذا العام.

وأوضح: نسعى لترسيخ دورنا في بناء اقتصاد عالمي أكثر توازنا، فنحن نريد لقطر أن تكون منطقة تتلاقح فيها الأفكار وتتقاطع فيها المصالح.

وأختتم: “سعيدون لأن الشرق الأوسط ومنطقة الخليج يحظيان بالأولوية لدى إدارة ترامب، فزيارته كانت مميزة وبحثنا الأمن الإقليمي والتعاون الاقتصادي”.

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