ترامب: إسرائيل لن تهاجم قطر مرة أخرى

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، مجددا، أن إسرائيل لن تهاجم قطر مرة أخرى.

وقصفت إسرائيل الأسبوع الماضي مكاتب سياسية تابعة لحركة حماس في الدوحة، وهي خطوة لاقت استنكارا في أوروبا والعالم العربي وأثارت استياء ترامب الذي قال إنه لم يكن على علم سابق بها.

وكان ترامب قد أسدى في وقت سابق الإثنين، بنصحية لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، نصيحة بعد الهجوم الفاشل على الدوحة الذي سمّته إسرائيل "قمة النار".

وأدلى ترامب بتصريحات حذرة أمام الصحفيين بشأن الهجوم الإسرائيلي الذي استهدف قادة حركة "حماس" في العاصمة القطرية الدوحة.



وقال ترامب للصحفيين إن "قطر حليف رائع جدا. لذا على إسرائيل والآخرين أن يكونوا حذرين. عندما نهاجم الناس، علينا أن نتوخى الحذر".

وأضاف: "طريقة مواجهة حماس تعود لإسرائيل، لكن عليها أن تكون حذرة، على إسرائيل أن تكون حذرة وتفكر مليا في من ستهاجمه".

وكان ترامب انتقد إسرائيل في بادئ الأمر بسبب الضربة غير المسبوقة التي شنتها، على الدوحة، حيث كان مفاوضون يعملون من أجل التوصل إلى هدنة في غزة.

ومع ذلك أكد دبلوماسيون أمريكيون أن الهجوم لن يؤثر في العلاقات مع إسرائيل.

وأسفرت الغارات الإسرائيلية عن مقتل 5 من عناصر "حماس" وأحد أفراد قوات الأمن القطرية.



وشارك الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس في أعمال القمة العربية الإسلامية الطارئة، التي عُقدت في العاصمة القطرية الدوحة، لبحث الهجوم الإسرائيلي على دولة قطر الشقيقة.

وأكد الرئيس السيسي في كلمته خلال القمة العربية الإسلامية الاستثنائية بالدوحة، تضامن مصر الكامل، وتضافر جهودها مع أشقائها، في مواجهة العدوان الإسرائيلي الآثم، الذي شهدته الأجواء والأراضي القطرية، والذي يمثل انتهاكًا جسيمًا، لأحكام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، ويعد سابقة خطيرة، وتهديدا للأمن القومى العربى والإسلامى.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.