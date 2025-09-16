الثلاثاء 16 سبتمبر 2025
محافظات

مرور مفاجئ لنائب رئيس مركز قوص على الوحدات الصحية بقريتي جراجوس والكلالسة (صور)

أجرى قاسم عبد الراضي نائب رئيس مركز قوص، جنوب محافظة قنا،  مرورا مفاجئا على الوحدات الصحية التي تعمل بنظام 24 ساعة بناطق قريتي جراجوس والكلالسة لمتابعة سير العمل بهما والاطمئنان على مستوى الخدمة الطبية المقدمة للمواطنين.

 

تفقد نائب رئيس المركز قاسم عبد الراضي أقسام الاستقبال والصيدلة وعيادة الأسنان وطب الأسرة والمعمل وغرفة الإسعافات الأولية للاطمئنان على مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين وقد تأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية والأمصال لاسيما الخاصة بأمصال الخاصة بلدغات العقرب والثعبان وعقر الكلاب.

 وأكد نائب رئيس المركز قاسم عبد الراضي خلال زيارته ضرورة حسن استقبال المرضى وتقديم خدمة طبية لائقة لهم، مطالبا الجميع  ببذل مزيد من الجهد والعمل راحة المرضي متمنيًا لهم التوفيق في أداء مهامهم، ومؤكدا في الوقت نفسه استمرار المرور الميداني على كافة القطاعات الخدمية التي تمس المواطنين.

