تعيين فوزي لقجع نائبا أول لرئيس الاتحاد الأفريقي "كاف"

قرر باتريس موتسيبي رئيس الاتحاد الافريقي لكرة القدم كاف اختيار فوزي لقجع رئيس الاتحاد المغربي نائبًا أول لرئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف.

وجاء ذلك خلال الاجتماع الأول للجنة التنفيذية الذي عُقد في العاصمة الغانية أكرا.

جدير بالذكر أن الجنوب أفريقي باتريس موتسيبي حسم انتخابات رئيس الاتحاد الأفريقي بالتزكية وحافظ على تواجده على رأس الاتحاد للدورة الثانية على التوالي كما ظل عضوًا في مجلس (فيفا) ونائبًا أول للرئيس.

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