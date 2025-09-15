الإثنين 15 سبتمبر 2025
أبو ريدة نائبا أول لرئيس الاتحاد العربي لكرة القدم

أبو ريدة نائبا لرئيس
أبو ريدة نائبا لرئيس الاتحاد العربي، فيتو

هاني أبو ريدة، احتضنت العاصمة السعودية الرياض، اليوم، الاثنين، اجتماعات الجمعية العمومية الـ 28 للاتحاد العربي لكرة القدم، وذلك لانتخاب رئيس وأعضاء مجلس الاتحاد لدورة جديدة 2025 – 2029، بالإضافة إلى تسمية المرشحين من الاتحادات العربية الـ 22 الأعضاء، للهيئات القضائية وللجان الاتحاد المعاونة.

انتخاب هاني أبو ريدة نائبا لرئيس الاتحاد العربي

وشهدت الانتخابات إعادة انتخاب المهندس هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة المصري، في المكتب التنفيذي للاتحاد العربي،  وتمت تزكيته ليصبح النائب الأول لرئيس الاتحاد العربي.

وأعيد انتخاب أبوريدة، بالإضافة إلى فوزي لقجع من المغرب، وأحمد يحيى من موريتانيا، والدكتور معتصم جعفر من السودان عن قارة إفريقيا.

وأبلغت الأمانة العامة للاتحاد العربي، في وقت سابق الاتحادات العربية الأعضاء بمواعيد وآلية الترشح لمجلس الاتحاد، بالإضافة إلى الترشح للهيئات القضائية ولجان الاتحاد المعاونة، إذ انتهت فترة الترشح في الـ 31 من أغسطس الماضي.

السلمي يرحب بأعضاء الاتحادات العربية

وبهذه المناسبة، رحب الدكتور رجاء الله السلمي الأمين العام للاتحاد العربي لكرة القدم بأعضاء الاتحادات العربية معربًا عن شكره للدعم الكبير الذي يحظى به الاتحاد العربي من قيادة المملكة انطلاقًا من اهتمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله وسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان أيده الله بدعم الرياضة العربية وتفعيل أنشطتها وبرامجها.

وأوضح الدكتور رجاء الله السلمي أن اجتماعات الجمعية العمومية القادمة تتزامن مع مرور 50 عام على تأسيس الاتحاد، حيث سيتم خلال الفترة المقبلة الاحتفاء بهذه المناسبة الغالية.

هاني ابو ريدة العاصمة السعودية الرياض الإتحاد العربي لكرة القدم الأمانة العامة للاتحاد العربي رجاءالله السلمي

