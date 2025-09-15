دوري أبطال آسيا، اتحاد جدة يتقدم بهدف أمام الوحدة في الشوط الأول

دوري أبطال آسيا، انتهى الشوط الأول من مباراة اتحاد جدة السعودي أمام الوحدة الإماراتي بتقدم الاتحاد بهدف نظيف، في اللقاء الذي يجمع الفريقين الآن على استاد زايد آل نهيان ضمن منافسات مسابقة دوري أبطال آسيا للنخبة.

هدف اتحاد جدة سجله اللاعب ستيفن برجوين في الدقيقة 21 من عمر اللقاء

وشهدت الدقيقة 34 إشهار حكم المباراة البطاقة الحمراء لمدافع اتحاد جدة محمد الشنقيطي بسبب التدخل العنيف ضد لاعب الوحدة الإماراتي

ويلتقي فريق اتحاد جدة، أمام نظيره الوحدة الإماراتي، اليوم الإثنين، على ستاد آل نهيان، في مستهل مشواره بمنافسات الجولة الأولى من دوري أبطال آسيا للنخبة 2025-2026.

وأعلن الفرنسي لوران بلان، المدير الفني لفريق اتحاد جدة السعودي، عن تشكيلة فريقه لمواجهة الوحدة الإماراتي

يسعى اتحاد جدة لتحقيق انطلاقة قوية في البطولة الآسيوية، بعدما سيطر على المسابقات المحلية في السعودية الموسم الماضي.

بنزيما يغيب للإصابة

شهدت قائمة اتحاد جدة لمواجهة الوحدة، غياب الفرنسي كريم بنزيما، مهاجم النمور نظرًا للإصابة التي تعرض لها اللاعب مؤخرًا.

تشكيل اتحاد جدة

حراسة المرمى: بريدراج راجكوفيتش

خط الدفاع: ماريو ميتاي، دانيلو بيريرا، سعد ال موسى، مهند الشنقيطي

خط الوسط: فيصل الغامدي، حسام عوار، فابينيو

خط الهجوم: ستيفن بيرجوين، صالح الشهري، موسى ديابي.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من: أسامة المرمش، محمد العبسي، كارلو سيميتش، عوض الناشري، معاذ فقيهي، محمدو دومبيا، روجر فيرنانديز، ياسين آل جابر، حامد الغامدي، أحمد الغامدي، عبد الرحمن العبود.

تشكيل الوحدة الإماراتي أمام إتحاد جدة

فيما يدخل الوحدة الإماراتي مباراته أمام إتحاد جدة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمة: زايد الحمادي

الدفاع: علاء الدين زوهر - محمد قرباني - لوكاس بيمنتا - روبن أمارال

الوسط: جادسوم - فافور إينيكا أوغبو - كايو كاليدو - دوسان تاديتش - فاكوندو كروسبزكي

الهجوم: عمر خربين

مواجهات اتحاد جدة

ومن المنتظر أن يواجه اتحاد جدة، كل من: الوحدة الإماراتي، شباب أهلي دبي، الشرطة العراقي، الشارقة الإماراتي، الدحيل القطري، ناساف الأوزبكي، الغرافة القطري، السد القطري.

