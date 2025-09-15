محلل فلسطيني: رسالة السيسي في قمة الدوحة لم يذكرها رئيس مصري منذ 45 عاما

علق المستشار طه الخطيب المحلل السياسي الفلسطيني على كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي أمام قمة الدوحة اليوم، قائلا: " خطاب الرئيس السيسي فى قمة الدوحة حمل رسالة واحدة لم يذكرها رئيس مصري منذ 45 عاما".



وقال فى مداخلة هاتفية مع الكاتب الصحفي سيد على مقدم برنامج "حضرة المواطن"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم": " الرئيس عبد الفتاح السيسي حذر المجتمع الإسرائيلي، بأن الحكام الذين لديكم يريدون هدم السلام، وإعادة حلقات الصراع مرة أخرى وتدمير اتفاقيات السلام فى المنطقة".



واضاف: " الرئيس السيسي وجه رسالة للدول العربية عندما ذكر فى كلمته للحكام العرب، قائلا: لو أردتم أن نتعامل فى هذا الخندق فعلينا أن نتعامل مع هذا الحدث كدولة عربية من المحيط للخليج، لو أردتم".



وأوضح: " نتنياهو وصف نفسه اليوم فى المؤتمر الصحفي مع وزير خارجية أمريكا، بأنه الملك المتوج بعد ماعدد، تاريخ دولة الاحتلال منذ مناحم بيجين، وجولدا مائير حتى الآن"، متسائلا: " نحن الآن فى صراع وهل نستطيع مقاومة أمريكا؟، وهذا هو السؤال الذي يجب أن يجاوب عنه العرب والحكام العرب".



وأكد: " أموال السعودية والإمارات هى عبارة عن سندات فى الخزينة الأمريكية غير قابلة للسحب ويدفع عنها فوائد، وأموال قطر والكويت فى بريطانيا، وهما غير مؤثرين فى السياسة الأمريكية".



السيسي يلتقي أمير قطر فى الدوحة

التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، الأمير تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، وذلك عقب وصول الرئيس إلى الدوحة للمشاركة في أعمال القمة العربية الإسلامية الاستثنائية المنعقدة في العاصمة القطرية.

وصرّح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس السيسي أعرب خلال اللقاء عن خالص تعازيه للأمير تميم والشعب القطري في ضحايا العدوان الإسرائيلي الغاشم على دولة قطر الشقيقة، مجددًا إدانة مصر واستنكارها لهذا الانتهاك السافر للسيادة القطرية، ومؤكدًا تضامن مصر الكامل مع قطر واستعدادها التام لتقديم كافة أشكال الدعم والمساندة لصون سيادتها والحفاظ على سلامة أراضيها.



ومن جانبه، ثمّن الأمير تميم بن حمد مشاركة الرئيس السيسي في القمة، معربًا عن تقديره الكبير للموقف المصري الرافض للاعتداء الإسرائيلي الغاشم والثابت تجاه القضايا العربية.

