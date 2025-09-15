الإثنين 15 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

ارتقاء 50 شهيدا في غزة بقصف الاحتلال منذ فجر اليوم

ضحايا غزة
ضحايا غزة

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، في بيان صادر عنها اليوم الإثنين، أن 50 فلسطينيا استشهدوا جراء العدوان الإسرائيلي والقصف المستمر على القطاع منذ فجر اليوم.

وفي وقت سابق من اليوم الأحد، أفادت مصادر طبية بغزة، باستشهاد 17 فلسطينيا في القطاع إثر القصف الإسرائيلي منذ فجر اليوم.

 

وفيات بسبب سوء التغذية في غزة

وأكدت وزارة الصحة بغزة، تسجيلها خلال 24 ساعة حالتي وفاة نتيجة المجاعة وسوء التغذية، ليرتفع إجمالي وفيات سوء التغذية إلى 422 شهيدًا، من بينهم 145 طفلا. 

 

حدوث المجاعة في غزة ليس لغزا

وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش قد قال في وقت سابق: إن حدوث المجاعة في غزة ليس لغزا، وإنها كارثة من صنع البشر وفشل للبشرية.

 وأضاف في بيان صحفي أن المجاعة لا تتعلق فقط بالغذاء ولكنها انهيار متعمد للأنظمة الضرورية للبقاء على قيد الحياة.

 

وأضاف: "الناس يتضورون جوعا، الأطفال يموتون. ومن يتحملون واجب العمل، يفشلون. باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال، على إسرائيل التزامات لا لبس فيها بموجب القانون الدولي، بما في ذلك واجب ضمان وصول الإمدادات الغذائية والطبية للسكان، ولا يمكن أن نسمح باستمرار هذا الوضع بإفلات من العقاب".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

غزة المجاعة فى غزة إسرائيل

مواد متعلقة

المفوض العام للأونروا: لا مكان ولا أحد آمن في غزة ونعمل في ظروف بالغة القسوة

تطورات الإعتداء الإسرائيلي على غزة والدوحة تتصدران المباحثات المصرية التركية

الأكثر قراءة

الحكومة تزف بشرى سارة لأهالي محافظة الإسكندرية

نتنياهو بعد إدانة الهجوم على قطر: لماذا لم ينددوا بأفعال أمريكا في أفغانستان وباكستان؟

رئيس وزراء ماليزيا: شعوبنا ملت كلمات الشجب ولابد من معاقبة إسرائيل بهذه الطريقة

نموذج طلب استقالة في قانون العمل الجديد

مصر وتركيا ترفضان سياسات حصار وتجويع الفلسطينيين وتهجيرهم من أرضهم

إندونيسيا: يجب أن يكون هناك رد عربي إسلامي على الضربة الإسرائيلية لقطر

لم يتحدث للاعبين، كواليس ظهور الخطيب في الأهلي اليوم بعد التعادل مع إنبي

أدعية الأنبياء والصالحين في القرآن الكريم

خدمات

المزيد

آخر تطورات سعر الألومنيوم اليوم

سعر الفراخ اليوم الإثنين 15 سبتمبر 2025 (آخر تحديث)

الكرتونة تصل لـ 150 جنيها، أسعار البيض اليوم الإثنين في بورصة الدواجن

آخر تطورات سعر الألومنيوم اليوم الإثنين 15-9-2025 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

مخالفات أدت إلى إغلاق دار "زهرة مصر" (إنفوجراف )

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أدعية الأنبياء والصالحين في القرآن الكريم

هل يحق للمرأة طلب الطلاق إذا تزوج زوجها بأخرى؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

ما حكم الشرع في الاقتراض لتجهيز البنات؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية
ads
ads