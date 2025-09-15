الإثنين 15 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

إندونيسيا: يجب أن يكون هناك رد عربي إسلامي على الضربة الإسرائيلية لقطر

إندونيسا، فيتو
إندونيسا، فيتو

القمة العربية الإسلامية، قال وزير الخارجية الإندونيسي، سوجيونو، إن  العدوان الإسرائيلي على الدوحة غير مقبول ونقدر عاليا جهود الوساطة التي تقوم بها دولة قطر.

 

انتهاك إسرائيل للقانون الدولي

وأضاف خلال القمة العربية الإسلامية بالدوحة: ندين العدوان الإسرائيلي على قطر باعتباره انتهاكا صارخًا للقانون الدولي.
 

رد جماعي عربي إسلامي على إسرائيل

وتابع: يجب أن يكون هناك ردا جماعيًا ضد إسرائيل واتخاذ تدابير مستقبلية لتفادي هذا النوع من الهجمات البربرية الإسرائيلية على دول المنطقة.

 

من جانبه قال رئيس وزراء باكستان، شهباز شريف، اليوم الإثنين، خلال مشاركته في القمة العربية الإسلامية الطارئة التي تعقد في العاصمة القطرية الدوحة: إن  باكستان تدعم تشكيل فريق عمل عربي إسلامي لاتخاذ تدابير فعالة ضد إسرائيل.

رئيس وزراء باكستان يدعو لتشكيل  فريق عمل عربي إسلامي لاتخاذ تدابير فعالة ضد إسرائيل
وأضاف رئيس وزراء باكستان: العالم ظل يتحمل رؤية المذبحة التي يتعرض لها سكان قطاع غزة
 

وتابع رئيس وزراء باكستان: نعلن تضامننا الكامل مع دولة قطر والهجوم عليها يظهر طموحات الهيمنة الإسرائيلية

