توسيع نطاق الحرب خلال أيام، توفيق عكاشة يكشف تحركات خطيرة لضرب دول المنطقة

كشف الإعلامي توفيق عكاشة عن تحركات خطيرة تشهدها منطقة الشرق الأوسط، بحسب المخطط الأمريكي الإسرائيلي، الذي تشهده المنطقة خلال أيام، موضحًا أن الأيام المقبلة ستشهد تحركات كثيفة للقوات الأمريكية وحاملات طائرات وغواصات وأسلحة مختلفة في البحر الأحمر والمتوسط.

المخطط الأخطر لضرب دول المنطقة وتوسيع الحرب

وأكد توفيق عكاشة أن نطاق الحرب في منطقة الشرق الأوسط سوف تتوسع، وستضم اليمن والشام والعراق وإيران، زاعمًا أنه ستكون هناك ضربات مشتركة بين أمريكا وإسرائيل وبمساعدة إنجليزية على تركيا.

وكشف توفيق عكاشة، عبر حسابه على منصة "أكس"، عن المخطط الخطير الأمريكي- الإسرائيلي على منطقة الشرق الأوسط، فقال: "الأيام القادمة سوف تشهد تحرك كثيف للقوات الأمريكيه من حاملات طائرات وغواصات ومختلف الأسلحة تجاه الشرق الأوسط فى البحر الأحمر والبحر الأبيض".

وتابع توفيق عكاشة حديثه عن المخطط الخطير والسيناريو المرعب على منطقة الشرق الأوسط، فقال: "سوف يتوسع نطاق المعركه من غزه وحتى اليمن مرورًا بالشام والعراق وإيران، بعد ضربات لتركيا مشتركه إسرائيلية أمريكية ومعها إنجليزيه مساعده"



وقال توفيق عكاشة دون كشف المزيد عن المخطط المرعب: "القادم فيه الكثير جدًا ونعتذر عن التفسير.. لندن تنتفض ضد اليسار والمتأسلمين وهى من زرعتهم فى ١٩٢٨، وكده لا بد أن تكون الرساله قد وصلت والمهم استيعابها"

توفيق عكاشة يكشف سيناريو نهاية إسرائيل

كما تساءل توفيق عكاشة محذرًا: "هل الطائرات الاسرائيليه تم طلائها بطلاء من النانو تكنولچى الذى يجعلها غير مرئيه نهائي"



وعندما سأله أحد المتابعين: " ما هو سيناريو نهاية إسرائيل من وجهة نظركم"

فأجاب توفيق عكاشة قائلًا: "عليك مراجعة القرآن الكريم"

يذكر أن توفيق عكاشة قال في تغريدة سابقة له عما يحدث حاليًا في المنطقة: "أجلس مشاهد متفرج غير سعيد بل حزين لأن كل كلامي الذي ذكرته على مدار السنوات السابقة يتحقق حرفيًا تخيل عندما يكون إنسان حزين حزنا شديدا لأن كلامه يتحقق للأسف".

كما توقع توفيق عكاشة، في أحد حلقات برنامجه الذي كان يذاع على قناة "الحياة"، عن بعض الضربات التي ستوجهها إسرائيل لبعض الدول العربية، قائلًا: "إن الدور القادم سيكون على قطر، وأن دور قطر سينتهي، وستفاجأ بأنهم سيقومون بتدميرها، وسيخرجون لها الملفات، كما يفعلون الآن، هكذا تكون الحروب، في وضع وحرق الكروت".

