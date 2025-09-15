الإثنين 15 سبتمبر 2025
محافظات

اليوم انقطاع الكهرباء 3 ساعات عن بنها

انقطاع الكهرباء بالقليوبية،
أعلنت الصفحة الرسمية للبوابة الإلكترونية لمحافظة القليوبية في بيان لها اليوم أنه سيتم فصل التيار الكهربائي اليوم الإثنين الموافق 15 سبتمبر 2025م عن عدد من المناطق بمدينة بنها، وذلك في إطار أعمال الصيانة الدورية التي تنفذها شركة الكهرباء بالقليوبية.

وذكر البيان المنشور على صفحة المحافظة أن المناطق التي سيشملها الانقطاع هي مناطق نايل فيو 1 و2 و3 و4، ومنطقة مستشفى الحميات 1، ومناطق تقسيم العناني 1 و2،  وقرية كفر الجزار 1 و2، ومنطقة كلية التجارة 1 و2، ومنطقة كوبرى الفحص 1.

وأوضحت محافظة القليوبية في بيانها أن فترة الانقطاع ستبدأ من الساعة الثامنة صباحًا وحتى الحادية عشرة صباحًا، على أن يعود التيار تدريجيًّا عقب الانتهاء من أعمال الصيانة.

وأكدت المحافظة أن هذه الإجراءات تأتي في إطار تحسين كفاءة الشبكة الكهربائية ورفع مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين، مع مناشدة الأهالي وأصحاب المصالح بالمناطق المتأثرة اتخاذ التدابير اللازمة خلال فترة الانقطاع.

مدارس القليوبية محافظة القليوبية القليوبية بنها

