الجمعة 12 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

استعدادًا لاستقبال العام الدراسي، جهاز التطوير بالإسماعيلية يواصل أعماله بالمدارس والميادين (صور)

جانب من أعمال التجميل،
جانب من أعمال التجميل، فيتو

واصل جهاز التطوير والتجميل في محافظة الإسماعيلية، أعماله المكثفة في المدارس والميادين استعدادا للعام الدراسي الجديد.

إصابة 7 أشخاص في انقلاب سيارة بطريق الإسماعيلية - السويس الصحراوي

وزير الري يتابع تطهير وتأهيل جسور ترعة الإسماعيلية (فيديو وصور)

وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء أكرم جلال محافظ الإسماعيلية، تحت إشراف العميد عفت راغب، مستشار المحافظ للمتابعة الميدانية، وبرئاسة تغريد أبو السعود، حيث شملت رفع كفاءة عدد من الميادين ومحيط المدارس وداخلها وذلك بالتنسيق والتعاون مع عدد من مدارس إدارة شمال التعليمية.

جانب من أعمال التجميل، فيتو
جانب من أعمال التجميل، فيتو

 

تهذيب وقص الأشجار 

تضمنت أعمال التجميل تهذيب الأشجار وقص النجيل وزراعة أحواض من الزهور والنباتات المختلفة، وذلك بمدارس الشيخ زايد الابتدائية، والشهيد محمد حسن حسنين الثانوية، وأرض المشتل الثانوية للبنات، وغيرها من المدارس. 

 

صيانة الجزر الوسطى بالشوارع 

وفي السياق ذاته، استكمل الجهاز أعماله في قص وتهذيب الجزيرة الوسطى بالطريق الدائري، وصيانة أحواض الورود والشتلات المزروعة. كما نفذ الجهاز بالتعاون مع حي ثالث، أعمال صيانة لإحدى المربعات السكنية بمنطقة الخامسة جاهز، تضمنت تهذيب الأشجار وصيانة الأشجار المثمرة، بما يعيد للمكان مظهره الجمالي والحضاري. 

 

وأكدت تغريد أبو السعود، مدير إدارة الحدائق والمتنزهات ورئيس جهاز التطوير والتجميل، أن الأعمال تسير وفق خطة زمنية محددة تستهدف الحفاظ على المسطحات الخضراء وتحسين البيئة العامة بالمحافظة.
 

ويأتي ذلك في إطار الاستعداد لاستقبال العام الدراسي الجديد وتنفيذًا لتوجيهات اللواء أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية، بشأن الحفاظ على المظهر الجمالي والحضاري للمدينة والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين. 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الاسماعيلية بالاسماعيلية محافظ الإسماعيلية جهاز التطوير والتجميل محافظة الإسماعيلية مدارس الاسماعيلية العام الدراسي الجديد

مواد متعلقة

إصابة 7 أشخاص في انقلاب سيارة بطريق الإسماعيلية - السويس الصحراوي

وزير الري يتابع تطهير وتأهيل جسور ترعة الإسماعيلية (فيديو وصور)

مهندس زراعي بالإسماعيلية يحذر من ظهور نبات غريب بتقاوي القطن (فيديو وصور)

محافظ الإسماعيلية يتفقد مزرعة ومصنع زراعات متطورة بالتل الكبير (فيديو)

الأكثر قراءة

الضابط كلبشه في ماسورة الصرف الصحي، تفاصيل سقوط عبده شارون ومعاونيه بحدائق القبة (فيديو)

الداخلية تكشف تفاصيل جديدة في واقعة فيديو "أنت فلاح من المنوفية"

زيادة 11 جنيهًا، أسعار الزيت اليوم في الأسواق

سحب منخفضة، الأرصاد تعلن حالة الطقس غدا بالقاهرة والمحافظات

اتحاد جدة يكتسح الفتح برباعية في الدوري السعودي

سبب استبعاد شيكو بانزا من قائمة الزمالك لمواجهة المصري في الدوري

أول تعليق من شيكابالا بعد توليه رئاسة نادي جي (فيديو)

سعر صرف الدولار في البنك المركزي المصري والبنوك المصرية (آخر تحديث)

خدمات

المزيد

ارتفاع سعر جرام الذهب مساء اليوم الجمعة

الأجر الأساسي والمتغير وفقا لقانون العمل الجديد

أسعار الذهب اليوم الجمعة في قطر

سعر صرف الدولار في البنك المركزي المصري والبنوك المصرية (آخر تحديث)

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع.. الأهلي مع سيراميكا.. الزمالك والإسماعيلي.. انطلاق دوري أبطال أوروبا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم قراءة الفاتحة في المنام وعلاقته بالحماية من الحسد والحقد

هل يجوز إخراج قيمة كفارة اليمين مالا؟ الإفتاء ترد

الإفتاء: يجوز بيع العملات عبر المنصات الإلكترونية بهذا الشرط

المزيد
الجريدة الرسمية
ads