استعدادًا لاستقبال العام الدراسي، جهاز التطوير بالإسماعيلية يواصل أعماله بالمدارس والميادين (صور)

واصل جهاز التطوير والتجميل في محافظة الإسماعيلية، أعماله المكثفة في المدارس والميادين استعدادا للعام الدراسي الجديد.

وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء أكرم جلال محافظ الإسماعيلية، تحت إشراف العميد عفت راغب، مستشار المحافظ للمتابعة الميدانية، وبرئاسة تغريد أبو السعود، حيث شملت رفع كفاءة عدد من الميادين ومحيط المدارس وداخلها وذلك بالتنسيق والتعاون مع عدد من مدارس إدارة شمال التعليمية.

جانب من أعمال التجميل، فيتو

تهذيب وقص الأشجار

تضمنت أعمال التجميل تهذيب الأشجار وقص النجيل وزراعة أحواض من الزهور والنباتات المختلفة، وذلك بمدارس الشيخ زايد الابتدائية، والشهيد محمد حسن حسنين الثانوية، وأرض المشتل الثانوية للبنات، وغيرها من المدارس.

صيانة الجزر الوسطى بالشوارع

وفي السياق ذاته، استكمل الجهاز أعماله في قص وتهذيب الجزيرة الوسطى بالطريق الدائري، وصيانة أحواض الورود والشتلات المزروعة. كما نفذ الجهاز بالتعاون مع حي ثالث، أعمال صيانة لإحدى المربعات السكنية بمنطقة الخامسة جاهز، تضمنت تهذيب الأشجار وصيانة الأشجار المثمرة، بما يعيد للمكان مظهره الجمالي والحضاري.

وأكدت تغريد أبو السعود، مدير إدارة الحدائق والمتنزهات ورئيس جهاز التطوير والتجميل، أن الأعمال تسير وفق خطة زمنية محددة تستهدف الحفاظ على المسطحات الخضراء وتحسين البيئة العامة بالمحافظة.



ويأتي ذلك في إطار الاستعداد لاستقبال العام الدراسي الجديد وتنفيذًا لتوجيهات اللواء أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية، بشأن الحفاظ على المظهر الجمالي والحضاري للمدينة والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

