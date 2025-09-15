الإثنين 15 سبتمبر 2025
حوادث

تأجيل محاكمة 5 متهمين بـ قضية خلية داعش حلوان

محكمة، فيتو

 قررت الدائرة الثالثة إرهاب، المنعقدة ببدر، تأجيل محاكمة 5 متهمين في القضية رقم 14406 لسنة 2024، جنايات حلوان، لاتهامهم بالانضمام لجماعة إرهابية، في القضية المعروفة بـ خلية داعش حلوان إلى جلسة 22 نوفمبر المقبل.

 

محاكمة متهمين بـ داعش حلوان 

 جاء في أمر الإحالة أنه في غضون الفترة من عام 2018 وحتي 17 ديسمبر من عام 2022،  أسس المتهمان الأول والثاني، وتوليا قيادة جماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والأمن القومي، بأن أسسا وتوليا قيادة جماعة تدعو لتغير نظام الحكم بالقوة واستهداف المؤسسات العامة والاعتداء الأفراد
ووجه للمتهمين من الأول ومن الثالث حتى الخامس ارتكبوا جريمة من جرائم تمويل الإرهاب وكان التمويل لعمل إرهابية.

