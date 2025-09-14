حريق بمستشفى أسوان الجامعي وجهود مكثفة للسيطرة عليه

نشب حريق بمستشفى أسوان الجامعى، مساء اليوم الأحد، داخل قسم الإفاقة الملحق بالعناية المركزة، مما أثار حالة من القلق بين المرضى وذويهم.



وجاء ذلك عقب تصاعد ألسنة الدخان من القسم، وانتقلت على الفور قوات الحماية المدنية مدعمة بسيارات الإطفاء، لاحتواء النيران ومنع امتدادها إلى باقى الأقسام الداخلية.



وبادرت إدارة المستشفى، باتخاذ إجراءات عاجلة لتأمين المرضى والعاملين، ونقل بعض الحالات الحرجة إلى أماكن بديلة لحين السيطرة الكاملة على الموقف.



ودفعت قوات الحماية المدنية بسيارات لإخماد الحريق، وتواصل جهودها لإخماد الحريق مع قيام جهات التحقيق بمتابعة الموقف عن كثب للوقوف على أسبابه وملابساته.

