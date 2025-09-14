الأحد 14 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

حريق بمستشفى أسوان الجامعي وجهود مكثفة للسيطرة عليه

حريق
حريق

نشب حريق بمستشفى أسوان الجامعى، مساء اليوم الأحد، داخل قسم الإفاقة الملحق بالعناية المركزة، مما أثار حالة من القلق بين المرضى وذويهم.


وجاء ذلك عقب تصاعد ألسنة الدخان من القسم، وانتقلت على الفور قوات الحماية المدنية مدعمة بسيارات الإطفاء، لاحتواء النيران ومنع امتدادها إلى باقى الأقسام الداخلية.


وبادرت إدارة المستشفى، باتخاذ إجراءات عاجلة لتأمين المرضى والعاملين، ونقل بعض الحالات الحرجة إلى أماكن بديلة لحين السيطرة الكاملة على الموقف.


ودفعت قوات الحماية المدنية بسيارات لإخماد الحريق، وتواصل جهودها لإخماد الحريق مع قيام جهات التحقيق بمتابعة الموقف عن كثب للوقوف على أسبابه وملابساته.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أسوان مستشفي الجامعي حريق إخماد نيران

مواد متعلقة

محافظ أسوان يتفقد الوحدة الصحية بغرب سهبل ويوجه باستكمال الأعمال المتبقية خلال شهر (صور)

محافظ أسوان يفاجئ مستشفى المسلة لمتابعة منظومة التأمين الصحى الشامل (صور)

محافظ أسوان يتابع سير العملية الانتخابية عبر مركز الطوارئ والسلامة ( فيديو وصور)

محافظ أسوان: المشاركة فى انتخابات الشيوخ حق دستوري (فيديو)

الأكثر قراءة

عماد البقاء! (1)

فيديو أهداف مباراة الأهلي وإنبي في الدوري الممتاز

نجيب ساويرس يكشف سبب عدم افتتاح منطقة الأهرامات بالتزامن مع المتحف الكبير(فيديو)

الدوري الإيطالي، ميلان يتعادل سلبيا مع بولونيا في الشوط الأول

الدوري الممتاز، الأهلي يتقدم على إنبي 1-0 في شوط أول مثير (فيديو)

بيراميدز يفوز على أوكلاند سيتي في كأس إنتركونتيننتال ويضرب موعدا مع أهلي جدة (صور)

الزمالك يحتفل بصدارة الدوري الممتاز عقب تعادل الأهلي مع إنبي

ترتيب فرق الدوري، تعرف على مركز الأهلي بعد التعادل مع إنبي

خدمات

المزيد

استقرار سعر الألومنيوم بالسوق المحلية اليوم الأحد

آخر تطورات سعر القصدير اليوم الأحد بالأسواق

آخر تطورات سعر الألومنيوم اليوم

سعر كيلو السكر في الأسواق المصرية اليوم الأحد

المزيد

انفوجراف

لاعب أغلى من فريق بالكامل.. القيمة السوقية للاعبي الأهلي وإنبي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل دعوة أربعين غريبا مستجابة؟ تعرف على رأي أهل العلم

موعد غرة شهر ربيع الثاني أو الآخر وسر التسمية

ما حكم الشراء بالتقسيط من فيزا المشتريات؟ أمين الفتوى يجيب

المزيد
الجريدة الرسمية
ads