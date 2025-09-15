الإثنين 15 سبتمبر 2025
مصافحة نتنياهو وروبيو أمام خريطة الشرق الأوسط تثير الغضب، والنشطاء: رسالة تهديد واضحة (فيديو)

نتنياهو يصافح روبيو
نتنياهو يصافح روبيو أمام خريطة منطقة الشرق الأوسط، فيتو

أثارت مصافحة رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو ووزير خارجية أمريكا مارك روبيو، في اللقاء الذي عُقد بينهما، اليوم الإثنين، حالة من الجدل والغضب الشديد بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، وخاصة عندما أصر نتنياهو على مصافحة روبيو أمام خريطة الشرق الأوسط، حيث اعتبر النشطاء أن ما فعله نتنياهو رسالة سيئة للقمة العربية الطارئة التي تقام اليوم في الدوحة.

مصافحة نتنياهو وروبيو أمام خريطة الشرق الأوسط تثير الغضب

وعبر النشطاء عن استيائهم لإصرار رئيس وزراء الاحتلال نتنياهو على إقامة مؤتمره مع وزير خارجية أمريكا ماركو ربيو في نفس توقيت القمة العربية الإسلامية الطارئة في الدوحة، مؤكدين أن نتنياهو أصر على وضع خريطة الشرق الأوسط كخلفية لمصافحة روبيو، للتأكيد على مباركة أمريكا لكل أفعال الإبادة والانتهاكات التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي ضد دول المنطقة.  

 

نتنياهو يصافح روبيو أمام خريطة الشرق الأوسط، فيتو
نتنياهو يصافح روبيو أمام خريطة الشرق الأوسط، فيتو


تفاعل نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مع مقطع مصافحة نتنياهو وروبيو أمام خريطة الشرق الأوسط، فعلق الناشط الفلسطيني تامر أدهم، قائلًا: "اختار نتنياهو أن يصافح وزير الخارجية الأميركي أمام الكاميرا، وخلفهما خريطة مركزها الشرق الأوسط. لم يكن هذا المشهد عابرًا، ولا مجرد لحظة عفوية، فقد صُور قبل اجتماعهم بعناية، ليكون رسالة واضحة للمنطقة، الدعم الأمريكي لإسرائيل لا حدود له، والعلاقة بينهما صلبة كالصخر".

نتنياهو يهدد قمة الدوحة

وأشار النشطاء إلى أن "مصافحة نتنياهو وروبيو أمام خريطة الشرق الأوسط.. جاءت كرسالة في الوقت الذي تجتمع الدول العربية في قمة دعم للدوحة، فالرسالة جاءت بشكل سيء يروج لها الإعلام العبري، معتبرًا أن ما ستئول إليه لن يتجاوز بيانات تنديد قد تُصاغ بلهجة شديدة، لكن من دون أي تنفيذ عملي أو مخرجات حقيقية".


وعبر آخرون عن رفضهم لرسالة التهديد التي أطلقها نتنياهو للقمة العربية، قائلين: "العرب يقفون اليوم أمام مفصل تاريخي، إما أن يكونوا فاعلين، أو لا يكونوا.."، متسائلين عن إمكانية عقد اتفاق بين الدول العربية لإقامة دفاع مشترك، وتأسيس جيش موحد، في هذه المرحلة الحرجة؟"

نتنياهو يصافح وزراء الخارجية الأمريكان أمام خريطة الشرق الأوسط

وقال البلوجر الكويتي عبد العزيز الدويسان: "مشهد وزير الخارجية الأمريكي مع نتنياهو في حائط البراق.. وهذا المشهد وخلفهما خريطة الشرق الأوسط. رسالة واضحة للعرب والمسلمين.. كما ننتظر للقمة هم أيضًا ينتظرون. فهل تكون ند للند.. رسالة تهديد واضحة لنا جميعًا".

نتنياهو يصر على مصافحة وزراء خارجية أمريكا أمام خريطة الشرق الأوسط، فيتو
نتنياهو يصر على مصافحة وزراء خارجية أمريكا أمام خريطة الشرق الأوسط، فيتو


بينما أكد البلوجر عمرو بسام أن "نتنياهو يصر على مصافحة أي وزير خارجية أمريكي أمام خريطة الشرق الأوسط، وكأنه يقوم كل ما يقوم به من انتهاكات في المنطقة بدعم ومباركة الأمريكان".
أما البلوجر عمر جابر فعبر عن استيائه قائلًا: "خريطة للشرق الأوسط، بدون أي إشارات أو شيء متعلق بإسرائيل "لم يكن هذا المشهد عابرا"، ممكن تشرح المعنى العميق لصورة الشرق الأوسط على خريطة العالم اللي موجودة في جوجل؟ أنا أتفق أن العرب في موقف فعلًا صعب، لكن الرسالة التي يوجهها نتنياهو لتهديد المنطقة أصبح أمرا أكثر صعوبة".
 

نتنياهو: ترامب جعل العالم أفضل وهو أعظم صديق لإسرائيل

روبيو خلال زيارته لإسرائيل: علينا إنهاء حماس كجهة تهدد استقرار المنطقة

رئيس الوزراء العراقي: الاعتداء على قطر ينتهك قواعد القانون الدولي أمين عام منظمة التعاون الإسلامي: القمة فرصة لموقف موحد ضد الاعتداء الإسرائيلي على قطر الأمين العام لجامعة الدول العربية: كفى صمتا على سلوك هذه الدولة المارقة التى أشعلت النيران في المنطقة أمير قطر: العدوان الإسرائيلي على الدوحة كان صادما لجميع دول العالم